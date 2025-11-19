劉振源前輩家屬代表捐贈文物與畫作 啟發社會關懷 見證人權歷史發展痕跡

【記者蔡富丞/綜合報導】為保存並延續白色恐怖受難者、藝術家劉振源前輩的精神與藝術價值，國家人權博物館於19日舉行「劉振源前輩文物捐贈儀式」活動，由家屬代表劉介光先生捐贈22件畫作及1950年臺北師範學校（今國立臺北教育大學）藝術師範科手繪畢業紀念冊，共計23件文物，國家人權博物館館長洪世芳、國立臺北教育大學學務長蔡葉榮、文化創意產業經營學系副教授蕭旭智、國立中山大學社會科學院助理教授林傳凱、劉前輩家屬劉介光、劉介奇先生、政治受難者前輩陳欽生等貴賓出席見證。現場並展示《聚精會神》、《短暫悠閒》、《篩子》、《礦山》等劉振源前輩描繪瑞芳礦工日常生活與奮鬥精神的代表畫作。這些珍貴的作品將為人權館的典藏增添歷史與藝術的價值。

國立中山大學社會科學院林傳凱助理教授表示，瑞芳當地的礦工生活與礦區地景是劉前輩重要的創作主題與社會關懷，其畫作不僅是地方勞動產業發展的紀錄，更顯現人們在困境中的堅韌精神，具有重要的歷史與藝術價值。這樣的創作在當年很容易被冠上左傾罪名，但劉前輩始終如一，不曾退卻。林傳凱指出，採訪過程他也遇到不少被劉前輩教過的學生，紛紛表示劉前輩是一位為學生著想的好老師，訪談中充滿對劉前輩的感謝。

人權館洪世芳館長表示，劉前輩是白色恐怖受難者，同時也是具人文關懷的藝術家、教育家，當年因跟同學打籃球而遭以知匪不報被捕，這是極為荒謬的事情。但即使遇到這些磨難，劉前輩仍然從藝術找到人生的出口，持續關懷社會，作品呈現對社會基層的關懷，以及在困境中仍展現的堅韌。洪館長特別感謝劉振源前輩家屬願意將這些重要文物捐贈館方，並表示這份捐贈不僅是劉前輩精神的延續，更是對臺灣社會的深刻貢獻。人權館將接下這份重任並慎重以待，進行後續相關的研究及教育推廣活動，期能不負所託，讓這段歷史記憶為眾所知。

國立臺北教育大學學務長蔡葉榮指出，當初與文化創意產業經濟學系蕭旭智副教授團隊合作，推出「當記憶層層框起：臺北師範藝術科及其白色年代特展」，深獲師生好評。展覽結束後，為了能更好地保存這些珍貴畫作，後續更尋求協助，媒合家屬將這些收藏捐贈與人權館，期能讓更多人記憶這段歷史。

劉振源前輩二公子劉介奇先生表示，父親1953年被關押在新店軍人監獄時，只擔心雙手會不會被打到不能再拿筆繪畫，即便身體遭到囚禁，全副身心想的都是藝術；也因為藝術，靈魂才得以自由。礦工是父親出獄後創作的核心關懷，不曾因為礦工作為底層勞動者的身分而輕慢對待。劉介奇先生指出，與新店有地緣關係的人權館致力於推動當代人權理念，是這些作品最好的歸宿。

劉振源前輩（1931-2023）1931年出生於桃園八塊厝（今八德），自幼便展現對繪畫的熱情。1947年考入臺北師範學校（今國立臺北教育大學），成為藝術師範科第一屆學生，期間深受當時導師木刻版畫名家朱鳴岡的啟發。1950年畢業後，劉振源開始投身教育，於學校任教。1953年9月，他因為受到「張潮賢等叛亂案」牽連而遭關押審訊，被以「明知為匪諜而不告密檢舉」判刑3年。1956年9月出獄後，劉振源前往瑞芳國民學校任教長達21年，並重拾畫筆，描繪礦工與礦區生活，經常與礦工畫家洪瑞麟前往懷山礦坑作畫。

在藝術創作以外，他也投入撰寫藝術理論與美術教育等書，出版多本關於藝術與兒童藝術教育的著作，包括《西洋美術全集》、《造型教育》、《兒童畫教材教法》等書。2011年出版回憶錄《我的一生：狂流中的孤葉 一個白色恐怖受害者的自述》。2018年，促進轉型正義委員會撤銷了對他的有罪判決，正式為他平反。

人權館表示，這些來自受難者的文物不僅具有藝術價值，更承載了臺灣歷史發展過程中重要的人權記憶。每一件文物都是一個受難者生命故事的濃縮，也讓當代社會理解歷史的重負與人權的價值。這些捐贈的文物將成為館內重要典藏，並在未來的展覽中繼續向公眾展示，讓更多人了解並傳承這段歷史。