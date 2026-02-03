劉揚偉受邀赴國會山莊與矽谷論壇 分析師：美方盼補尖端製造拼圖

鴻海董事長劉揚偉受邀出席3月登場的美國「國會山莊與矽谷論壇(Hill & Valley Forum)」，為台灣首位受邀與會的企業家。分析師今天(3日)指出，鴻海掌握AI伺服器關鍵組裝能力，近年在量子電腦、5G等前瞻技術研發也獲國際認可，美方此次邀請，正是希望借重鴻海的強項補足欠缺尖端製造的拼圖，實現「讓美國再次偉大」的目標。

美國「國會山莊與矽谷論壇」是由美國國務院經濟事務次卿海伯格(Jacob Helberg)等人共同發起的跨黨派論壇，每年年會匯聚多位現任國會議員與科技界人士，盼使美國政策制定者、技術開發人、國家安全領導人針對美國在關鍵新興技術維持領先地位所需的「政策、資本與能力」取得共識。

廣告 廣告

根據論壇主辦方釋出的訊息，今年論壇將在3月24日於華盛頓特區舉行，聚焦美國及其盟友如何深化技術合作，進而在太空、AI(人工智慧)、機器人、自駕車、國防、先進製造等領域保持領先地位，屆時包括OpenAI營運長萊特凱普(Brad Lightcap)、高通(Qualcomm)執行長艾蒙(Cristiano Amon)等人都將與會，鴻海董事長劉揚偉也受邀出席，成為台灣首位參加此論壇的企業家。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣3日受訪表示，美國雖握有AI等尖端科技優勢，卻欠缺「尖端科技結合尖端製造」的拼圖，而鴻海具備強大的製造能量，在蘋果供應鏈、輝達(NVIDIA)AI伺服器組裝都佔有龐大份額，且近年成立的「鴻海研究院」在5G、6G、半導體及量子電腦等領域的研究成果也獲得國際肯定，劉揚偉此次受邀參加論壇其來有自。他說：『(原音)美國政府在關鍵戰略性的地位，半導體絕對會是重點中的重點。人工智慧伺服器的組裝，乃至於像人形機器人、電動車組裝，他們也希望這方面的工業製造能量也能夠回歸到美國，所以他們會希望拉攏鴻海，希望到美國能夠落實製造能力的提升。』

柴煥欣認為，為落實美國總統川普(Donald Trump)「讓美國再次偉大」的目標，AI絕對會是此次論壇的核心主軸，並延伸至國防、太空與民生應用，尤其美方希望透過鴻海將尖端科技轉化為實體產能。與此同時，柴煥欣也提醒台灣要關注若鴻海將資源過度投資美國，恐有排擠國內投資的隱憂。(編輯：宋皖媛)