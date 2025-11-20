劉揚偉心心念念的電電公會海外科技園區地點曝光 台灣模式將輸出國際

鴻海董事長劉揚偉接棒出任電電公會理事長後，立刻提出為由電電公會為會員企業打造科技園區的想法，即將落實。

鴻海董事長劉揚偉接任電電公會理事長後，面對赴美製造、對等關稅等挑戰，他在接任首日便提出設立電電公會科技園區的想法，現在即將落實！電電公會宣布，將在鴻海科技日提出海外佈局計畫，首座科學園區預定落腳墨西哥Sonora州，將整合生產、生態與生活機能，導AI智慧能源管理、永續循環系統與低碳建築規範。

劉揚偉在今年5月接任電電公會理事長時，會員企業面對川普的對等關稅、新台幣兌美元匯率大幅升值的挑戰，他提出，將攜手會員廠商在海外打造台灣科技園區的日不落國，把科學園區（Science Park）改成科技園區（Technology Park），將這波全球經濟變遷對台灣的危機轉為轉機。

廣告 廣告

劉揚偉在8月中時提出在海外建立TEEMA科學園區的想法，而美國德州會是優先考量地區，其他如墨西哥等開發中國家也在考慮範圍之內，將盡力爭取到該國家或鴻海集團能爭取到的最佳條件，並提供給園區的會員廠商。

今日電電公會宣布，將於21日登場的鴻海科技日提出「TEEMA 科學園區」海外布局計畫，此計畫結合台灣ICT產業鏈的創新能量與國際製造趨勢，並呼應政府推動以大帶小的產業國際化政策，協助中小企業透過大型企業的布局與技術能量，共同進入國際供應鏈體系，TEEMA首座科學園區預定落腳墨西哥Sonora州，該州位於墨西哥西北方，與美國亞利桑那州接壤。

電電公會進一步表示，TEEMA科學園區以新竹科學園區的成功經驗為藍本，升級為「進階科學園區2.0」，整合生產、生態與生活機能，導AI智慧能源管理、永續循環系統與低碳建築規範，此計畫不僅延伸台灣科技園區的管理經驗與制度優勢，更將「智慧製造＋綠色治理」作為海外園區發展的核心精神，象徵台灣製造從在地成功邁向全球共榮的新里程碑，而中鼎集團與東元電機將是分別成為TEEMA科學園區整體開發規劃與工程統包供應商，與TEEMA科學園區的智慧能源管理、低碳基礎建設供應商。



回到原文

更多鏡報報導

關稅衝擊襲來 劉揚偉：逾25%電電公會會員受影響

鴻海法說會報喜 劉揚偉：第四季營收將顯著增長 明年展望佳 AI伺服器市占續擴大

季辛格將與鴻海劉揚偉共進晚餐 親曝合作十多年淵源 AI泡沫他這麼看