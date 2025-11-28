劉揚偉的造局藝術：霸氣之外，更見深謀

鴻海科技日落幕，多數人看的是OpenAI、NVIDIA這些大咖的熱鬧，但我想談的，是劉揚偉的造局功力。

接班六年，外界從懷疑到信服，劉揚偉證明一件事：未來的鴻海，不只需要郭台銘的霸氣，更需要劉揚偉的「造局」。

尊創辦人，但掌話語權

「造局」的第一步，是穩住權力。

六年前，郭台銘交棒時，沒人看好這位沒有霸氣、相對溫和的新主，能鎮得住鴻海那群戰功彪炳的山頭諸侯。

甚至有人認為，他只是過渡時期的影子。

六年後，科技日的開場，滿頭白髮的郭台銘與劉揚偉並肩而立，郭台銘揮手致意，卻始終保持沈默，麥克風牢牢握在劉揚偉手中。

這是他的高明之處，不像傳統權力鬥爭那樣「去郭化」，反而極度尊崇創辦人，把光環與榮耀歸給前輩；但在決策與話語權上，他寸步不讓。

記得兩年前造訪他辦公室時，從辦公室門牌、裡頭的擺設，他分毫不改，唯一看出不同的，只有案頭上他正在閱讀的AI、管理、策略的書籍，以及透明桌墊下，他給自己的KPI。

在土城總部，他也沒有更動，除了門口綠意盎然的綠色植生牆。幾年後，在鴻海內湖創新辦公室，室內設計才展現了屬於他的創新、多元風格。

郭台銘是打江山的霸主，用的是「力」，令人敬畏；劉揚偉則是造生態的盟主，用的是「局」，令人信服。

但光有政治智慧不夠，劉揚偉之所以能壓住陣腳，讓懷疑者噤聲，靠的是一張實打實的成績單。

第三季財報，鴻海交出歷年最強Q3的成績：不只營收創新高，更達成難度極高的「三率三升」（毛利率、營益率、淨利率同時成長）。單季大賺576億，前三季就賺超過一個股本。

更有意義的轉折點是：鴻海的雲端網路營收佔比（42%），正式超越起家的消費智能（手機）業務（37%）。

這意味，鴻海已經不再只是那家幫蘋果組裝手機的公司，它是現今全球AI算力的最大軍火商。全球每兩台AI伺服器，就有近一台是鴻海做的（市佔率超過40%）。

這就是劉揚偉的戰功。他沒有丟掉郭台銘打下的江山，還在上面蓋出第二座高樓。

有了戰功做底氣，他推動轉型的「造局」就更有力量。

他在演講中說：「We don't just build products. We build momentum.（我們不只造產品，我們創造動能）」。

我很喜歡他這句話，點出了鴻海核心競爭力的轉變。產品是有形的，動能是無形的；但無形的力量更勝有形，有形是直線成長，無形的是指數成長。

過去三十年，鴻海講垂直整合，邏輯是Cost（成本），為了省一塊錢，連電腦機箱、連接器都自己做。那時的整合，為了在紅海競爭中擠出毛利，為了規模。

現在劉揚偉講垂直整合，邏輯是Time（時間）與Control（控制）。

他說：「台積電做的是奈米的生意（看不見）， 鴻海做的是微米的生意（看得見）。」

在手機裡，鴻海掌握60%的關鍵零組件（PCB、鏡頭、機殼）；在AI機櫃裡，鴻海自製40%到50%的關鍵零件（液冷、主機板、機構件）。

AI世代的算力瓶頸，卡在散熱、卡在液冷管路、卡在機櫃結構，這些都是「微米級」的物理難題。

劉揚偉喊出「Foxconn Inside」，甚至要在機櫃裡做到50%的零件自製，不是為了省錢，是為了控制系統的成敗。

如果不掌握液冷技術，就無法保證AI伺服器的穩定運行；如果不掌握機殼結構，就無法達成快速組裝。

現在的垂直整合，是為了提供客戶縮短上市時間（Time to market）的極致動能。這是從代工組裝進化到系統賦能的關鍵差異。

有這套戰略邏輯，你才能看懂，為什麼他上任後就舉辦「鴻海科技日」，至今已連續六年，除了供應商、客戶外，甚至開放民眾參觀？這是電子五哥中，唯一舉辦大型技術博覽會的。

這是他的造局戰術。對外，塑造非我不可的氛圍。

他看懂AI產業正處於外包臨界點。當大語言模型競賽進入白熱化，科技巨頭最缺的不是錢，是時間。他們有很棒的腦袋（Model），但缺手腳（Hardware）。

所以釋放訊息：「想把Idea（點子）最快變成Reality（現實）？全世界只有鴻海做得到，能在一週內產出1,000個AI機櫃。」 這不是求訂單，是談結盟。

對內，製造不得不變的壓力。

鴻海集團山頭林立，要叫動這些慣戰沙場的諸侯談何容易？

劉揚偉利用「科技日」這個外在的局，創造內部的「勢」。

當全球媒體都在看，內部的事業群就沒有退路，必須把願景變成產品。他用外部的承諾，推進內部的執行力。

他敏銳地洞察局勢，用溫柔的手段穩住權力，用高調的造勢吸納盟友，用升級版的垂直整合控制關鍵節點。

這就是劉揚偉的造局者哲學：在強人之後，你不需要模仿強人的霸氣，但你可以「造局」，讓世界不得不走進你的規則裡。