劉揚偉的造局藝術：霸氣之外，更見深謀
鴻海科技日落幕，多數人看的是OpenAI、NVIDIA這些大咖的熱鬧，但我想談的，是劉揚偉的造局功力。
接班六年，外界從懷疑到信服，劉揚偉證明一件事：未來的鴻海，不只需要郭台銘的霸氣，更需要劉揚偉的「造局」。
尊創辦人，但掌話語權
「造局」的第一步，是穩住權力。
六年前，郭台銘交棒時，沒人看好這位沒有霸氣、相對溫和的新主，能鎮得住鴻海那群戰功彪炳的山頭諸侯。
甚至有人認為，他只是過渡時期的影子。
六年後，科技日的開場，滿頭白髮的郭台銘與劉揚偉並肩而立，郭台銘揮手致意，卻始終保持沈默，麥克風牢牢握在劉揚偉手中。
這是他的高明之處，不像傳統權力鬥爭那樣「去郭化」，反而極度尊崇創辦人，把光環與榮耀歸給前輩；但在決策與話語權上，他寸步不讓。
記得兩年前造訪他辦公室時，從辦公室門牌、裡頭的擺設，他分毫不改，唯一看出不同的，只有案頭上他正在閱讀的AI、管理、策略的書籍，以及透明桌墊下，他給自己的KPI。
在土城總部，他也沒有更動，除了門口綠意盎然的綠色植生牆。幾年後，在鴻海內湖創新辦公室，室內設計才展現了屬於他的創新、多元風格。
郭台銘是打江山的霸主，用的是「力」，令人敬畏；劉揚偉則是造生態的盟主，用的是「局」，令人信服。
但光有政治智慧不夠，劉揚偉之所以能壓住陣腳，讓懷疑者噤聲，靠的是一張實打實的成績單。
第三季財報，鴻海交出歷年最強Q3的成績：不只營收創新高，更達成難度極高的「三率三升」（毛利率、營益率、淨利率同時成長）。單季大賺576億，前三季就賺超過一個股本。
更有意義的轉折點是：鴻海的雲端網路營收佔比（42%），正式超越起家的消費智能（手機）業務（37%）。
這意味，鴻海已經不再只是那家幫蘋果組裝手機的公司，它是現今全球AI算力的最大軍火商。全球每兩台AI伺服器，就有近一台是鴻海做的（市佔率超過40%）。
這就是劉揚偉的戰功。他沒有丟掉郭台銘打下的江山，還在上面蓋出第二座高樓。
有了戰功做底氣，他推動轉型的「造局」就更有力量。
他在演講中說：「We don't just build products. We build momentum.（我們不只造產品，我們創造動能）」。
我很喜歡他這句話，點出了鴻海核心競爭力的轉變。產品是有形的，動能是無形的；但無形的力量更勝有形，有形是直線成長，無形的是指數成長。
過去三十年，鴻海講垂直整合，邏輯是Cost（成本），為了省一塊錢，連電腦機箱、連接器都自己做。那時的整合，為了在紅海競爭中擠出毛利，為了規模。
現在劉揚偉講垂直整合，邏輯是Time（時間）與Control（控制）。
他說：「台積電做的是奈米的生意（看不見）， 鴻海做的是微米的生意（看得見）。」
在手機裡，鴻海掌握60%的關鍵零組件（PCB、鏡頭、機殼）；在AI機櫃裡，鴻海自製40%到50%的關鍵零件（液冷、主機板、機構件）。
AI世代的算力瓶頸，卡在散熱、卡在液冷管路、卡在機櫃結構，這些都是「微米級」的物理難題。
劉揚偉喊出「Foxconn Inside」，甚至要在機櫃裡做到50%的零件自製，不是為了省錢，是為了控制系統的成敗。
如果不掌握液冷技術，就無法保證AI伺服器的穩定運行；如果不掌握機殼結構，就無法達成快速組裝。
現在的垂直整合，是為了提供客戶縮短上市時間（Time to market）的極致動能。這是從代工組裝進化到系統賦能的關鍵差異。
有這套戰略邏輯，你才能看懂，為什麼他上任後就舉辦「鴻海科技日」，至今已連續六年，除了供應商、客戶外，甚至開放民眾參觀？這是電子五哥中，唯一舉辦大型技術博覽會的。
這是他的造局戰術。對外，塑造非我不可的氛圍。
他看懂AI產業正處於外包臨界點。當大語言模型競賽進入白熱化，科技巨頭最缺的不是錢，是時間。他們有很棒的腦袋（Model），但缺手腳（Hardware）。
所以釋放訊息：「想把Idea（點子）最快變成Reality（現實）？全世界只有鴻海做得到，能在一週內產出1,000個AI機櫃。」 這不是求訂單，是談結盟。
對內，製造不得不變的壓力。
鴻海集團山頭林立，要叫動這些慣戰沙場的諸侯談何容易？
劉揚偉利用「科技日」這個外在的局，創造內部的「勢」。
當全球媒體都在看，內部的事業群就沒有退路，必須把願景變成產品。他用外部的承諾，推進內部的執行力。
他敏銳地洞察局勢，用溫柔的手段穩住權力，用高調的造勢吸納盟友，用升級版的垂直整合控制關鍵節點。
這就是劉揚偉的造局者哲學：在強人之後，你不需要模仿強人的霸氣，但你可以「造局」，讓世界不得不走進你的規則裡。
其他人也在看
主管月薪破10萬竟遭3銀行拒貸 房市專家曝離譜真相
台灣房市交易量急凍，央行在理監事會上決議維持利率與信用管制不變，市場資金仍然緊縮。在此背景下，房產達人孔祥合在臉書分享一起真實案例：一名大型企業主管，月薪十多萬元、帳戶長期維持兩百萬元以上餘額，房貸每月自動扣款從未延遲，條件相當良好，卻在申請新房貸時，連續遭到三家銀行拒絕，甚至差點背上百萬元違約金，原因竟然是一項聯徵系統的錯誤紀錄。中時財經即時 ・ 1 天前
老派存股達人3／股災越跌越買！他年收息130萬 透露鴻海賣股時機
攤開Ryan爸爸目前5大持股，包括鴻海、神基、崑鼎、德麥及104。除權值股鴻海外，其他4檔都是低波動的冷門好股，在投資組合中扮演防禦性角色；存股資歷17年的他認為，進可攻退可守的配置，才能睡得安穩，財富也能穩健增長。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
投信猛砍國巨*逾3千張...外資砸15億全接走 股民嗨喊：要再上了！
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（27）日終場漲144.99點或0.53%，收27,554.53點。投信今買超逾68億元，賣超前十大個股有3檔電子股、5檔金融股及2檔傳...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
「先股後房」央行打亂投資盤？！建商減量也不降價...老手曝「買家追高不追低」繼續撐吧｜房市觀點
央行近2年的房市調控政策不斷，尤其去年9月的第七波信用管制直接讓購屋人很難借錢，直接讓房市買氣冷卻超過1年，終於在建築貸款、買賣移轉棟數等各項數據都讓人很有感，那麼接下來的大哉問是什麼呢？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前
國防500億標案將至！雷虎開盤秒鎖漲停板 盤中32檔個股攻頂...航運族群開4紅燈撐起揚帆
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（26）日開盤走高，最高一度上漲437.56點至27,349.73點，截至中午12時35分暫報27,262.50點，維持在上漲350.3...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體股一天跌一天噴！法人教戰：「這期間都還會漲」震盪反而是買點 未來這3檔將成風向儀
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股前一周才重摔991點，記憶體族群也在風暴中心翻覆，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)當日全數收黑，市場氣氛一度...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
17萬人捶心肝！興櫃股王鴻勁上市首日翻倍站上3000元 一張現賺150萬元
興櫃股王鴻勁（7769）今（27）日以承銷價1,495元掛牌上市，以2,710元開出，開盤不到10分鐘，股價一度衝上3,000元，漲幅高達1倍之多大啖蜜月行情，一上市就強登台股第五高價股，可望問鼎前三強，成交金額逾70億元；抽中一張的投資人，若賣在此價位，則一口氣獲利入袋150.5萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
盤後籌碼／外資買超226億！這檔記憶體好慘 居買超榜首還重挫
美股全面收高，標普500上漲0.9%、那斯達克漲0.7%，帶動亞股投資情緒回溫。台股受到激勵，盤面氣勢強勁，加權指數終場暴漲497點收在27,409點，成交量放大至5,087億元。外資買超124億元，三大法人合計買超達226億元，終止連續賣超的低迷氣氛，激勵大盤重新站穩27400點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
雙資強勢回補權值大復活 台股放量奪回27000點/南亞科違約風暴 極速行情下少年股神又落馬/無人機國防雙題材 雷虎漲停軍火線全面延燒｜Yahoo財經掃描
美股周二在降息預期升溫帶動下全面走高。隨著美政府關門危機落幕、零售銷售與PPI等延後公布的經濟數據顯示消費轉弱、通膨持續降溫，加上多位Fed官員釋出鴿派談話，市場押注12月再降息一碼機率升至逾8成，道瓊工業指數大漲1.43%，標普500指數漲0.91%，那斯達克指數漲0.67%，費城半導體指數小漲0.16%。個股方面，受Meta傳出洽談採用Google自研TPU晶片影響，輝達股價一度重挫逾7%，終場仍跌2.59%，壓抑科技股漲勢；相對地，Google母公司Alphabet續漲1.53%再創歷史新高，合作夥伴博通也漲1.87%。台積電ADR早盤一度大跌逾4%，盤中跌勢收斂，尾盤回到平盤，英特爾則是微升0.9%，反映市場對台積電提告前高層轉投英特爾事件的後續觀望氣氛。 亞股今日多數跟隨美股走揚。日股大漲1.85%，韓股同步勁揚2.67%；港股小幅收漲，上證綜合指數則是走弱，區域市場情緒普遍偏多。 在AI情緒回溫加持下，台股今（26）日一路震盪走高，終場大漲497.37點、收在今日最高價27409.54點，漲幅1.85%，成功收復27000點與10日線，成交值放大至5099.61億元，顯示資金回流力道強勁。權值股全面點火，台積電(2330)上漲25元收1440元，鴻海(2317)勁揚逾3%，聯發科(2454)在Google TPU與AI題材加持下攻上漲停鎖在1300元，帶動電子與AI族群人氣回籠；「小台積電」富邦科技(0052)完成一拆七後恢復交易，股價走揚，成交量爆出逾20萬張、穩坐成交王。題材股方面，軍工概念在總統賴清德拋出1.25兆元國防特別預算與國防部無人機採購案加持下全面點火，雷虎(8033)、漢翔(2634)、龍德造船(6753)等多檔亮燈漲停；矽光子與光通訊族群同樣強勢，波若威(3163)、光聖(6442)、聯亞(3081)等聯袂強漲，高價股力旺(3529)重返2000元大關、股王信驊(5274)收盤價再創新高，整體盤面多頭氣勢明顯轉強。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
熱門股／超級循環將回神！ 記憶體7檔分析
記憶體出現超級大循環，富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
定期定額重新洗牌 存股族新歡是誰？ 高息＋成長雙優勢 00918定期定額激增78％
在長期投資風氣帶動下，愈來愈多人透過定期定額ETF參與市場。尤其今年市值型ETF表現亮眼，使得更多人願意以定期定額方式參與市場。相較之下，定期定額布局高股息ETF的戶數成長出現明顯分化，可見市場更精準挑選「具成長性的高股息」產品長線布局，不再是全面追逐殖利率。中時財經即時 ・ 1 天前
小台積0052 分割題材降溫！主動式 ETF 「00981A 」逾10萬張大量奪「ETF成交王」
0052分割恢復交易第二天，有別於昨天爆量居台股以及ETF成交王，今（27）日降溫，第一名換主動式ETF-主動統一台股增長（00981A)，收盤成交量11.3萬張，居ETF成交王，專家提醒，要留意一下波動風險。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
記憶體股到底能不能買？法人給答案了
[NOWnews今日新聞]記憶體族群近期經常跌一天、漲一天，市場關心記憶體類股還能不能買進？統一投顧董事長黎方國給出肯定回應，看好股價到明年上半年都不用怕。黎方國表示，目前記憶體報價仍在漲，供給端增加...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
台塑四寶發動！南亞傳報價調漲股價漲停慶賀 分析師喊：還有集團做帳行清
台塑四寶發動！南亞（1303）傳出全系列CCL（銅箔基板）產品報價調漲，今（27）日盤中放量漲停慶賀，截至上午10時30分，股價鎖在56.2元，成交量逾11萬張，另有6千餘張排隊等買，連帶激勵台塑3寶一同上漲逾3%。對此，分析師表示，台塑四寶由於股價跌深，再加上南亞產品漲價效應，集團做帳情況較為明顯。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
抱緊鴻海往上衝！東元搶攻「機器人關節」 震盪翻紅、破萬張大量湧出
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受市場看好鴻海（2317）未來營運前景帶動，合作夥伴東元（1504）今（27）日股價由黑翻紅，早盤維持在平盤之上震盪。盤中報88....FTNN新聞網 ・ 20 小時前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
被動元件慘綠一片！僅1檔小兵靠業績逆襲...漲逾半根 Q3 EPS轉盈季增飆816%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（26）日在大型權值股聯發科（2454）、台積電（2330）、鴻海（2317）開高走高，以及國防軍工族群漲停衝鋒的帶動下，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看
想要搶搭年底作帳行情的投資人，能特別觀察投信連續買超標的，搭配基本面和技術面更能提升精準度。觀察近期連續10日投信買超標的，專家點名京元電和台燿最值得留意。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
谷歌母公司Alphabet成巴菲特第三季唯一買進股票 股價近1個月大漲逾24%勝過輝達
網路搜尋巨頭谷歌母公司Alphabet的張量處理器（Tensor Process信傳媒 ・ 1 天前
美元指數失守100 專家估站穩月線才利反攻
[NOWnews今日新聞]美元指數失守100，加上台股走揚，新台幣兌美元今（26）日早盤強升逾1角，一度來到31.335元。由於美國9月零售銷售數據放緩，外匯專家李其展受訪時表示，接下來就看初領失業救...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前