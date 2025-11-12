劉揚偉看鴻華納智捷合作 「這件事情」彼此想法是一致的！

鴻海今（12）日舉行線上法說會，由鴻海集團董事長劉揚偉主持。

鴻海集團董事長劉揚偉十分關注電動車市場發展，更視之為集團發展的第3隻腳，他今（12）日於鴻海線上法說會中指出，「PC代工模式將典範轉移至電動車」說明鴻海提前佈局的用意。劉揚偉也回應外界關注的「鴻華買下納智捷」一事，由於他已非鴻華董座，僅簡單透露，對於擴大銷售、礦大市場「鴻華還有納智捷，大家想法都是一致的！」

劉揚偉表示，1990年代PC產業轉向專業分工，而如今全球汽車產業正接近「Outsourcing Breaking Point（外包轉折點）」。他分析，過往車廠也是採用一條龍自製模式，透過自己的生產團隊來做，如今在成本與競爭壓力下，汽車品牌廠將逐步委託專業製造服務，以確保利潤。

而鴻海具備CDMS（委託設計製造服務） 模式優勢，劉揚偉預期委託製造與設計服務的機會將大幅增加。

至於電動車佈局與實際進展，劉揚偉說明，鴻海已引進三菱扶桑（Mitsubishi Fuso）成為第二家日本車廠客戶，雙方將以MODEL T與MODEL U為基礎，共同研發零排放巴士。同時，鴻海還將與Stellantis、NVIDIA、Uber攜手開發Level 4自駕車，由鴻海負責軟硬整合。

進入提問環節，劉揚偉被問到近日傳得沸沸揚揚的傳言—鴻華買下納智捷，劉揚偉對此提問並不感意外，不過他先是回答，「細節請去問鴻華，我已辭掉鴻華的董事長，由他們來回答更合適。」

但是，劉揚偉接著用前任鴻華董座的市場眼光說道，「我可以講一下，鴻華的車子做得相當不錯，市場反應也很好，如何把市場反應好的車子擴大銷售規模，或是如何去跟品牌商或是渠道商合作，目的就是要擴大銷售、擴大市場。對此，他認為，無論是「鴻華還有納智捷，大家想法都是一致的！最後可能還是會談出一個合作方式，讓鴻華的車子在市場上持續的擴大。」

