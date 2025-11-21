劉揚偉談能源：感受到核電政策有一點轉圜

▲鴻海董事長劉揚偉接受媒體訪問，他表示，感覺到核電政策似乎已經有一點轉圜了。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 鴻海科技日今（21）日登場，鴻海董事長劉揚偉接受媒體訪問，問及能源政策尤其是核電如何推動，他表示，用電力來思考AI算力相關規劃，相對變得開始容易了解，相信台灣的政府也有感受到，雖然核電政策究竟會如何發展「不知道」，但他感覺，核電政策似乎已經有一點轉圜了。

劉揚偉進行媒體聯訪時，談到能源政策，他指出，過去推動AI發展時，大家都談AI的算力，算力即國力，但在與政府或非AI相關人士溝通的時候，算力要做到什麼程度、要投資多少錢，一般人難以理解，但電力等於算力、等於國力，反而更容易與政府機關溝通，「變成電力的話，大家知道一度電是多少錢」，對國家而言，用電力思考AI算力相關的規劃，相對變得容易了解，「我也相信台灣的政府也可以感受到。」

因此政府在做算力規劃，將其轉換成電力，這樣讓他們更了解，該如何思考、做規劃，劉揚偉說，雖然他並沒有參與政府的決策，「也不知道他們會怎麼做」，但他感覺到核電政策有一點轉圜了，用電力來溝通、來取代用算力來溝通對政府來說，更容易了解AI。

另一方面，媒體也問到如何透過「台灣模式」及「類科學園區」協助台美關稅談判定案。劉揚偉表示，他沒有參與實際的台美關稅談判，不太清楚談到什麼程度，但在科學園區這個做法上，與電電公會，也透過電電公會共同朝這方面努力，目前海外科學園區與各方洽談的結果，各個國家的反應都非常好，非常希望把產業帶過去，透過科學園區的模式，「我們也會和他們（電電公會）密切合作」，非常積極推動，包括美國、墨西哥以及其他國家，希望透過這樣的合作，能夠幫助政府在談判上讓他們更有「一個一加一大於二的功用」，幫助他們談判。

