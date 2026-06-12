劉揚偉：以大帶小出海 打造台灣產業海外新聚落

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鴻海董事長劉揚偉(右2)今日出席經濟及產業發展諮詢會議。(記者方賓照攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕面對全球供應鏈重組與地緣政治變化，台灣企業近年加速海外布局，但對多數中小企業而言，跨出國門仍面臨資金、人才及市場資源等挑戰。鴻海(2317)董事長、電電公會理事長劉揚偉今日表示，電電公會正透過海外科學園區模式，協助台灣企業以「以大帶小」方式共同出海，希望將台灣完整供應鏈優勢複製到海外市場，擴大產業發展空間。

劉揚偉今日以電電公會理事長身分出席經濟及產業發展諮詢會議，並於會後接受媒體聯訪時指出，電電公會近年持續推動海外科學園區計畫，希望建立產業聚落平台，由大型企業率先布局，帶動中小微企業共同進駐，降低企業海外投資門檻與營運風險。

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劉揚偉說，目前相關模式已陸續在美國、波蘭、法國、印度及墨西哥等地推動，並獲得當地政府及產業界正面回應。隨著全球供應鏈朝區域化與在地化發展，海外科學園區不僅有助企業貼近客戶，也能進一步強化台灣供應鏈國際競爭力。

劉揚偉認為，台灣擁有完整電子產業供應鏈與製造能量，但許多中小企業受限於規模與資源，難以單獨進入海外市場。若能透過產業聚落方式共同布局，不僅能共享基礎設施與資源，也有助建立更完整的在地供應體系，創造更多合作與接單機會。

劉揚偉強調，未來在經濟部支持下，電電公會將持續推動海外科學園區計畫，協助更多中小微企業走向國際市場。隨著AI、電動車、智慧製造等新興產業快速發展，台灣企業除了持續提升技術實力外，也必須加速全球布局，才能在新一輪產業競爭中掌握成長機會。

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