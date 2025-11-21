劉揚偉：感受到核電政策有一點轉圜跡象

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海科技日今天起登場，鴻海（2317）董事長劉揚偉在記者會表示，繼續與電電公會合作，將「類科學園區」模式在美國和墨西哥推動，協助政府在關稅談判更有彈性。談到台灣能源政策，他表示，用電力取代算力概念與政府溝通，感受到核電政策開始有一點轉圜跡象。

記者提問如何透過「台灣模式」及「類科學園區」協助台美關稅談判定案，劉揚偉指出，自己並未參與關稅談判與政府決策，不過從自己角度來看，類科學園區模式在各國推動，反應不錯，各國希望台灣將重要產業帶過去，鴻海集團會與電電公會密切合作，在美國和墨西哥積極推動類科學園區模式，期盼能協助政府談判更有彈性。

針對台灣發展人工智慧（AI）產業算力、能源政策如何因應，劉揚偉指出，AI算力需要電力、電力就是國力的說法，可能跟政府或非AI產業溝通，需要進一步提出算力要做到什麼程度、投資多少錢等內容，很難理解；若以電力概念取代算力來溝通，容易讓政府理解。

劉揚偉指出，從電力持續性穩定供應角度，政府較容易思考規劃了解，從AI產業發展，也可將算力轉換成電力，讓政府了解電力供應的重要性。

劉揚偉說，自己沒有參與有關電力政策決策，但是自己有感受到，核電政策開始有一點轉圜的跡象，「但最後怎麼樣還不知道」。

外媒提問在美國布局進展及勞動力影響，劉揚偉說，鴻海集團在美國主要布局AI伺服器、AI聯網設備等應用，相較於高階GB300機櫃成本昂貴，勞力成本占比較低。他指出，在美國布局高階產品，勞工成本影響有限，但勞力短缺仍是挑戰。（編輯：張良知）1141121