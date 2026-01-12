劉揚偉「算力＋電力」聯盟打什麼算盤？從鴻海動態看「台美日AI供應鏈」的商機與挑戰
文：George Kuo
今年台股已經突破2萬8新高，除了護國神山台積電，鴻海、台達電也強勢上漲，許多投資人都樂觀看待年底台股能一路上漲到3萬點。
投資市場樂觀其來有自，台灣10月出口618億美元創單月新高，單月出口值超越韓國，更是遙遙領先出口萎縮的中國。而且10月出口年增率49.7%，連續24個月正成長，亦為近15年半以來最大增幅。
強勁的出口動能，當然來自AI龐大的算力需求，而且市場榮景還沒看到終點。但是從台達電強勢上漲，足以窺見全世界正在形成另一股大需求——擔憂AI這頭龐大的吃電怪獸會吃垮電網。
大問題，創造大需求，面對這道巨大挑戰，鴻海董事長劉揚偉正在轉動他的船舵，帶領鴻海這艘大戰艦，航向另一個巨大的市場藍海。
結盟東元、牽手三菱，鴻海的價值創新魔法
今年台股最受矚目的交易案，絕對有鴻海與東元的換股結盟。兩家大廠本就有交情，東元是MIH的一員，鴻海的電動車、原型車採用東元的馬達，在能源領域也有合作。
不只技術有保證，東元的市場佈局，也是劉揚偉青睞的原因。東元旗下「東元西屋」（TECO Westinghouse）具備美國政府工程標案供應商資格，而且東元「在德州有廠」，完美符合川普總統「美國再工業化」的政策大方向。
因此這場結盟的核心目標，就是要搶攻AI資料中心基礎建設的龐大商機。鴻海原本已經具備頂尖的伺服器製造能力，是輝達等科技巨頭的AI伺服器主要供應商，搭配東元的重電機電、能源管理、冷卻系統等關鍵技術，能夠更好發揮鴻海的看家本領：供應鏈整合。
但鴻海打算推出的「伺服器＋重電機電」解決方案不僅止於此，劉揚偉野心勃勃，從輝達GTC華府大會回來後，立刻宣布與三菱電機株式會社簽署MOU。三菱電機目前在電力模組市場具有全球領先地位，鴻海牽手三菱，等於是讓自家AI資料中心解決方案更上一層樓。
鴻海今年前10個月營收已達6.39兆元，由此看來，劉揚偉已經準備好實踐他今年新春「營收 7兆」的諾言。高盛甚至預估鴻海第4季營收將達2.8兆元，全年營收可能達到8.3兆的歷史新高！
科技巨頭正在渴求算力與電力
今年輝達GTC大會，劉揚偉是唯一受邀參與黃仁勳專講前節目（pre-game）的台灣科技業大咖。鴻海作為輝達「首席合作夥伴」的姿態，說明了現在的鴻海，扮演著建設AI資料中心不可或缺的角色。
在GTC大會上，劉揚偉喊出「AI正在推動工業5.0新時代」，為整個台灣供應鏈描繪了新的藍圖，也說明鴻海這個商業帝國的版圖，還在繼續擴大。
但是今年10月，全球市場都繪聲繪影，擔憂AI熱潮將會泡沫化，為什麼劉揚偉敢篤定「AI沒有泡沫，才剛開始」呢？
就算不相信鴻海，你也應該相信輝達、蘋果、微軟、Google、Meta、亞馬遜、特斯拉，以及OpenAI。
佔據全球資本市場生態系頂點的美股七巨頭，都正在瘋狂建設資料中心。而且輝達執行長黃仁勳、微軟執行長Satya Nadella都認為，OpenAI將會是下一個兆元公司。
而OpenAI現在最重大的業務是什麼？就是蓋資料中心。
算力、算力、算力，整個美國科技業都在渴求算力，OpenAI為此推出 5000億美元的「星際之門」計畫，拉攏軟銀、台積電、三星等亞洲科技巨頭，共同打造龐大的算力。
為了確保算力成長，OpenAI執行長Sam Altman今年9月30日低調訪台，先拜會了鴻海董事長劉揚偉，再拜訪台積電。更早之前，軟銀執行長孫正義也訪台與劉揚偉密會。
瞭解客戶的需求，就是劉揚偉判斷AI不會泡沫化的底氣。
為了向美國供應足夠多的AI晶片，台積電正在拼命擴產，在台灣、在美國都在擴產。黃仁勳來台參加台積電運動會，台積電也傳出3奈米產線要從每月10萬片擴增到每月16萬片。魏哲家董事長也早就公開表示，台積電的產能已經被預訂到2027年。
但是打造AI資料中心，不只需要算力，還需要電力。Sam Altman說「電力就是新石油」（Electrons are the new oil），已經精準點出全球AI競賽的下一個戰場。
OpenAI的關鍵合作夥伴微軟，也視電力為發展AI資料中心的關鍵。微軟執行長Satya Nadella與Sam Altman在Bg2 Pod節目專訪談到，現在AI產業的難題是有一部分 GPU 庫存找不到足夠電力來使用。
作為解方之一，微軟跟阿拉伯聯合大公國合作，投資超過150億美元在阿聯全國各地興建資料中心。微軟手裡的GPU庫存已經獲得川普政府的出口許可，但為什麼是阿聯？答案很清晰：為了能源。
今年除了AI類股，美股核能類股也大漲，就是因為微軟、Google和Meta都與核電開發商簽署協議，希望找出足以支持算力成長的能源解方。另一個被全球投資人關注的題材是光通訊，而光通訊的用處，就是讓資料傳輸延遲更低、傳輸量更大，最重要的是——消耗的能源更少。
賴清德、高市早苗與川普的政治訊號
11月8日Meta最新消息，要砸下6000億美元實踐祖克柏對川普總統投資美國的承諾。這6000億美元，主要都會用在AI資料中心。
這固然是科技巨頭之間的競爭，但放在政治脈絡下解讀，AI基礎建設嚴然已經是川普「美國再工業化」的核心。蓋半導體廠、蓋基礎建設，同時服務了美國重拾製造能力、創造就業機會、增強美國科技國力的多重目標。
開頭已經說過，台灣因為搭上AI產業的需求，今年出口量節節攀升。但台灣之所以勝過其他亞洲國家，不只是因為我們有台積電、鴻海、廣達、緯創等AI供應鏈大廠，搶佔政治經濟先機也是重要因素。
早在川普總統二度上台之前，台灣就已經嗅到美國為了「去風險化」，準備實施「再工業化」政策；川普總統只是加大、加速了這個進程。而賴清德總統的經濟規劃師，就是他的第一任經濟部長郭智輝。
郭智輝在步入政壇之前，是半導體重要材料、設備供應商崇越科技的創辦人。2021年台積電亞利桑那廠動工，2022年底首批機台設備到廠，供應鏈上下游跟著發起「新東向聯盟」，宗旨就是幫助赴美投資企業發揮集體力量。
新東向聯盟的第一任理事長就是郭智輝，數十年的供應商經歷，讓郭智輝對產業鏈佈局瞭如指掌。2024年賴清德總統就任，郭智輝出任經濟部長，隨後推出「境外關內」政策，這下不只民間有新東向聯盟，政府力量也投入協助台廠佈局北美。重中之重，就在德州。
郭智輝上任後不久，就率團遠赴華府，遊說兩黨重要人物早日通過《台美避免雙重課稅法案》，這是台廠能不能在美國保持成本競爭力的關鍵之一。郭智輝也快速跟德州州政府牽上線，依照「境外關內」政策構想簽署了MOU，讓台廠在德州投資可以加快行政作業，甚至未來享有免除州稅的待遇。
「境外關內」政策後來也被行政院副院長鄭麗君端上台美貿易的談判桌，獲得美國商務部、財政部、貿易代表署等部門的認同。目前台美已有初步共識，運用「境外關內」的構想——現在被稱為「台灣模式」——在美國設立科學園區，台廠可以更方便取得水、電、土地，還有原本最麻煩的簽證問題也可望一併解決。
就像輝達在台灣設海外總部、微軟在阿聯蓋資料中心，台廠在美國蓋園區也是搶佔市場的重要佈局。用行政院長卓榮泰、現任經濟部長龔明鑫的話來形容，就是「台灣國力的延伸」。可見郭智輝的構想，對台美經濟合作貢獻有多大！
如果說郭智輝扮演靈魂人物，搭起台灣科技產業與政治合作的橋樑，那產業這端最大的推手，就是劉揚偉。因為新東向聯盟的核心發起者是電電公會，而劉揚偉也在2025年出任電電公會第27屆理事長，帶領台廠征戰全球。
有新東向聯盟打好投資北美的基礎，劉揚偉的下一步，就是透過電電公會向經濟部建言。而經濟部也在11月初宣布，明年開始將會在波蘭、墨西哥、印度、菲律賓，比照「台灣模式」推動海外科技園區。
台廠向來是全球科技產業的風向雞，以前台廠為了降低成本大舉投資中國，被比喻為逐水草而居的遊牧民族；現在台廠瘋狂搶進美國，這個動向同樣被日本看在眼裡。
早在台積電赴美設廠時，日本就準備了優渥的條件，邀請台積電也到九州熊本設廠。這幾年中國電動車與日本車廠鬥法，鴻海也因此與日產結盟，成為日本打造電動車的供應鏈後盾。
日本期待跟台灣一樣，分享AI時代的經濟成長果實。所以當川普總統宣布「製造業回流美國」，推動美國再工業化，日本企業的態度非常積極。
軟銀執行長孫正義是最早帶著大筆資金去敲白宮大門的日本企業家，從而催生了星際之門計畫。
年底川普總統訪問亞洲時，高市早苗首相跟川普總統相談甚歡，確認了日本對美投資5500億美元不必重新談判，並在10月28日簽署了《日美框架協議》。
同天，日本財務省與美國商務部共同公布《日美投資相關聯合事實清單》，5500億美元投資中，將有高達4000億美元用於電力基礎設施、AI與關鍵礦物等領域。美國商務部長Howard Lutnick在東京邀請日本企業家，共同見證簽字儀式，當時三菱電機社長漆間啟也在場
光是在日美投資框架內，三菱電機參與的資料中心發電系統和設備投資案就高達300億美元，日本企業界自然不信投資美國會掏空產業那套疑美論，而是看出投資美國電力基礎建設的龐大商機。
《日美框架協議》簽署短短一週後，11月6日劉揚偉與漆間啓簽訂MOU，目標為全球客戶共同提供AI資料中心解決方案。
台灣、日本、美國正在建立「算力＋電力」的強大聯盟，在這當中，鴻海將會扮演越來越重要的角色，將台美日的AI供應鏈新挑戰化為新商機，一步一步打造更具韌性、更具成長量能的商業帝國。
延伸閱讀
【懶人包】Netflix《赤手獨攀台北101：直播》：艾力克斯霍諾德是誰？攀登摩天大樓難度有多高？亮點整理一次看
Z世代社群為何興起「社交跑」？不拚成績拚人設，一起跑步緩解演算法焦慮
其他人也在看
1月27檔ETF除息一表看！這2檔ETF年息率竟飆破15%
時間來到2026年，ETF投資人也喜迎來新的「配息輪迴」。《Yahoo股市》也統計本月除息的27檔ETF一覽表，其中最令人驚豔的莫過於年息突破15%的國泰台灣科技龍頭（00881）、群益半導體收益（00927），在科技股的優異表現之下，配息表現相當亮眼，令人稱羨。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 2
關禁閉上車機會可期！ 內資上看這「飆股」目標價300元
大和資本證券指出，記憶體受惠AI資料中心需求強勁與供給持續受限，2026年將延續價格上升趨勢。有鑑於大宗記憶體供給短缺，記憶體產品單位售價2025第四季至本季將大幅上揚，帶動2026年獲利表現強勁。大和資本看好的全球五大記憶體指標股，包括美股的美光，日股的鎧俠，韓股的S...CTWANT ・ 1 天前 ・ 15
爆料台積電「加碼千億美元」內幕！美商務部長：違反DEI條款
美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在最新訪談中又提到台積電，甚至爆料台積電去年3月加碼投資美國1千億美元，是因為違反DEI條款，依規定台積電必須聘請盲人、跨性別及女性工程師，但台積電的員工幾乎都是男性，美國政府因此提出條件，加碼投資可以一筆勾銷DEI違規。中時財經即時 ・ 4 小時前 ・ 57
新ETF開始募集 非投資等級債再受關注 元月ETF除息季登場 CPI、零售銷售數據登場 台灣投資人聚焦Fed降息線索｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在新ETF開始募集，非投資等級債再受關注；元月ETF除息季登場，投資人如何卡位除息與長線成長？以及CPI、零售銷售數據登場，台灣投資人聚焦Fed降息線索。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 2
外資看好光通訊 點名2台廠給予買進評等
[NOWnews今日新聞]美系外資於最新「光通訊產業」報告中出具，隨全球伺服器展望增溫，同步上調光收發器模組潛在市場（TAM）預期，預計800G及以上光收發器出貨量於2026 至2028年間...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 發表留言
銀樓黃金價格首破萬八！史上最高 他花5萬買金條變91萬元
中東局勢再起波瀾，伊朗政治不確定性升高，避險資金大舉湧入黃金市場，推升金價再寫歷史新高，國際金價一度衝上每盎司4,610美元，改寫歷史紀錄；國內黃金價格同步狂飆，銀樓牌告價每錢突破18,220元，同樣創下史上新高。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 104
轉單來了 3大成熟製程廠受惠
台積電持續調整成熟製程產能配置，供應鏈觀察，這波調整不僅反映先進製程與先進封裝資源快速集中，也實際帶動成熟製程需求外溢，業者看好，受惠者將以8吋平台、車用與工控長單客戶基礎較深的業者最為明顯，也讓台灣三大成熟製程廠成為主要承接者。隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠。工商時報 ・ 10 小時前 ・ 1
訂單一路看到2026下半年！淡季照樣旺「這家PCB大廠」全年營收創新高 記憶體、伺服器撐盤
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導PCB全製程廠健鼎（3044）受惠高階應用需求穩健成長，2025年營運表現亮眼，全年合併營收達733.99億元，年成長11.54%，創下歷...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
一圖看》記憶體大缺貨！大廠毛利率飆破60% 超車台積電
[Newtalk新聞] 記憶體市場正面臨嚴重的「地獄級」缺貨危機，隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，對高階記憶體的需求大幅增加，推動市場價格飆升，供應鏈緊張情況日益嚴重。三星、SK海力士等主要記憶體廠商的產品價格，預計在2026年將出現大幅度的漲幅，供需失衡問題引發產業高度關注。 分析師葉俊敏指出，此波缺貨現象恐將持續至2027年底。以下是分析師解析產業現象完整內容： 首先，市場供需失衡是此次缺貨的關鍵。AI模型對高階記憶體的依賴日益增加，尤其是在雲端服務商加大資本支出下，預計2026年需求將年增45%。價格方面，2026年DRAM價格將有84%的年增幅，顯示市場價格飆升壓力非常大。 此外，整體庫存極低，成品庫存僅約4至5週，供應鏈幾無緩衝空間。供給端方面，原廠產能高度集中於高頻寬記憶體（HBM），非HBM DRAM產能受限，進一步加劇記憶體短缺。 面對嚴峻的缺貨與價格壓力，記憶體廠商已調整策略，以「60%毛利率」作為定價底線，三大廠商將以高毛利率維持利潤，形成新常態，高於台積電。 綜合來看，此次記憶體「地獄級」缺貨是多重因素疊加結果，需求驅動與供給限制共同推升價格與缺貨。市場預計此新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 1
首檔「8字頭」千金股來了！股王信驊飆至8,240元 寫台股新紀錄
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）今（12）日在買盤湧入推升下，盤中一舉飛越8,000元整數關卡，最高來到8,240元，勁揚575元、漲幅7.5%，續寫台股新高紀錄，終場收在8,055元，漲幅收斂在5%左右。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 7
低軌衛星跟AI一起噴！台積電炸264.4億霸榜 這檔「HDI龍頭」緊跟噴126.4億成交額
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導受美股全面收紅、英特爾股價走強帶動，台股今（12）日早盤氣勢如虹，加權指數開高走高，盤中一度大漲近400點、最高來到3068...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 1
美元更強了！專家看新台幣 這原因重貶不易
[NOWnews今日新聞]美元指數走高突破99大關，加上台積電發放股息，熱錢續匯出，新台幣貶壓增加，一度貶破31.6元，下探31.668元，周五9日終場收在31.595元，續創逾8個月收盤新低價，而累...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 發表留言
17檔三多護體 法人愛
台股9日走勢上沖下洗，指數震盪壓力大。投資專家認為，短線拉回時可關注新的投資機會，留意2025年12月營收繳出雙增佳績，且三大法人今年以來積極買超，KD指標並未過熱的「三多護體股」，包括華新、國巨*等17檔個股，後市表現機會大。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台股元月行情上漲率高 法人看好這些類股
[NOWnews今日新聞]台股9日周五震盪走低，面對短線漲幅獲利調節壓力湧現，盤中一度跌幅擴大，隨後曾翻紅拉回，最後多空拉鋸，壓低下跌71.59點，終場在30288.96點，守住5日均線，成交值為70...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
代工大廠賺翻了？鴻海營收衝破8兆、廣達翻倍成長 「電子五哥」2025年戰績震撼開箱一次看
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導代工大廠2025年成績單全面出爐，電子五哥在AI伺服器強力助攻下，營收版圖出現明顯洗牌。隨著12月營收全數揭曉，市場發現，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台新新光金樂翻！投信本周最大金主砸9億力挺 「這檔記憶體」營收創3年新高獲敲入3.1萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數周五收在30288.96點，周線上漲939.15點、漲幅3.20%。據證交所盤後公布籌碼動向，投信本周共賣超215.65億元。觀...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
外資上週爆買高股息ETF！「這檔」狂掃破24萬張 00878獲逾14萬張進貨
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台股上週（01/05～01/09）加權指數上漲939.15點，收在30288.96點，漲幅3.2%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資上週共賣超434...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
傳報價大漲30%！「封測大廠」飆漲停炸量2.3萬張 去年12月營收寫41個月新高
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠記憶體需求大幅回熱，封裝測試族群也跟著獲益，在訂單不斷湧入下，市場強烈看好力成（6239）後續表現，股價因而飆高，...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
台股強勢衝高後急剎？ 專家：了結賣壓正常「這」才是買點
因7日爆出史上成交最大量8,817億元，推升上周成交量達3.9兆元，寫下歷史單周新高。法人看好量先價行的元月行情，有望一路領先到農曆年前。不過投顧機構表示，台股短線攻勢暫歇，新資金必須在3萬點以上建立部位，應找有基本面而不是追價。身為亞洲科技重鎮的韓國與台灣，股市...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
記憶體熱！黃崇仁邀DRAM拉良率高手陳正坤回鍋任顧問？
記憶體缺貨漲價，晶圓代工廠力積電（677）營運好轉，尤其記憶體產能更是滿載，半導體業界傳出，為了迎接記憶體罕見的結構性缺貨潮，力積電董事長黃崇仁找回昔日DRAM拉良率高手陳正坤重回公司當顧問，不過，力積電低調，發言窗口否認此事。陳正坤曾是力晶時期帶領生產製造的長才，也是拉良率的高手，後來轉任與美光合自由時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言