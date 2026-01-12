劉揚偉「算力＋電力」聯盟打什麼算盤？從鴻海動態看「台美日AI供應鏈」的商機與挑戰

文：George Kuo

今年台股已經突破2萬8新高，除了護國神山台積電，鴻海、台達電也強勢上漲，許多投資人都樂觀看待年底台股能一路上漲到3萬點。

投資市場樂觀其來有自，台灣10月出口618億美元創單月新高，單月出口值超越韓國，更是遙遙領先出口萎縮的中國。而且10月出口年增率49.7%，連續24個月正成長，亦為近15年半以來最大增幅。

強勁的出口動能，當然來自AI龐大的算力需求，而且市場榮景還沒看到終點。但是從台達電強勢上漲，足以窺見全世界正在形成另一股大需求——擔憂AI這頭龐大的吃電怪獸會吃垮電網。

大問題，創造大需求，面對這道巨大挑戰，鴻海董事長劉揚偉正在轉動他的船舵，帶領鴻海這艘大戰艦，航向另一個巨大的市場藍海。

結盟東元、牽手三菱，鴻海的價值創新魔法

今年台股最受矚目的交易案，絕對有鴻海與東元的換股結盟。兩家大廠本就有交情，東元是MIH的一員，鴻海的電動車、原型車採用東元的馬達，在能源領域也有合作。

不只技術有保證，東元的市場佈局，也是劉揚偉青睞的原因。東元旗下「東元西屋」（TECO Westinghouse）具備美國政府工程標案供應商資格，而且東元「在德州有廠」，完美符合川普總統「美國再工業化」的政策大方向。

因此這場結盟的核心目標，就是要搶攻AI資料中心基礎建設的龐大商機。鴻海原本已經具備頂尖的伺服器製造能力，是輝達等科技巨頭的AI伺服器主要供應商，搭配東元的重電機電、能源管理、冷卻系統等關鍵技術，能夠更好發揮鴻海的看家本領：供應鏈整合。

但鴻海打算推出的「伺服器＋重電機電」解決方案不僅止於此，劉揚偉野心勃勃，從輝達GTC華府大會回來後，立刻宣布與三菱電機株式會社簽署MOU。三菱電機目前在電力模組市場具有全球領先地位，鴻海牽手三菱，等於是讓自家AI資料中心解決方案更上一層樓。

鴻海今年前10個月營收已達6.39兆元，由此看來，劉揚偉已經準備好實踐他今年新春「營收 7兆」的諾言。高盛甚至預估鴻海第4季營收將達2.8兆元，全年營收可能達到8.3兆的歷史新高！

科技巨頭正在渴求算力與電力

今年輝達GTC大會，劉揚偉是唯一受邀參與黃仁勳專講前節目（pre-game）的台灣科技業大咖。鴻海作為輝達「首席合作夥伴」的姿態，說明了現在的鴻海，扮演著建設AI資料中心不可或缺的角色。

在GTC大會上，劉揚偉喊出「AI正在推動工業5.0新時代」，為整個台灣供應鏈描繪了新的藍圖，也說明鴻海這個商業帝國的版圖，還在繼續擴大。

但是今年10月，全球市場都繪聲繪影，擔憂AI熱潮將會泡沫化，為什麼劉揚偉敢篤定「AI沒有泡沫，才剛開始」呢？

就算不相信鴻海，你也應該相信輝達、蘋果、微軟、Google、Meta、亞馬遜、特斯拉，以及OpenAI。

佔據全球資本市場生態系頂點的美股七巨頭，都正在瘋狂建設資料中心。而且輝達執行長黃仁勳、微軟執行長Satya Nadella都認為，OpenAI將會是下一個兆元公司。

而OpenAI現在最重大的業務是什麼？就是蓋資料中心。

算力、算力、算力，整個美國科技業都在渴求算力，OpenAI為此推出 5000億美元的「星際之門」計畫，拉攏軟銀、台積電、三星等亞洲科技巨頭，共同打造龐大的算力。

為了確保算力成長，OpenAI執行長Sam Altman今年9月30日低調訪台，先拜會了鴻海董事長劉揚偉，再拜訪台積電。更早之前，軟銀執行長孫正義也訪台與劉揚偉密會。

瞭解客戶的需求，就是劉揚偉判斷AI不會泡沫化的底氣。

為了向美國供應足夠多的AI晶片，台積電正在拼命擴產，在台灣、在美國都在擴產。黃仁勳來台參加台積電運動會，台積電也傳出3奈米產線要從每月10萬片擴增到每月16萬片。魏哲家董事長也早就公開表示，台積電的產能已經被預訂到2027年。

但是打造AI資料中心，不只需要算力，還需要電力。Sam Altman說「電力就是新石油」（Electrons are the new oil），已經精準點出全球AI競賽的下一個戰場。

OpenAI的關鍵合作夥伴微軟，也視電力為發展AI資料中心的關鍵。微軟執行長Satya Nadella與Sam Altman在Bg2 Pod節目專訪談到，現在AI產業的難題是有一部分 GPU 庫存找不到足夠電力來使用。

作為解方之一，微軟跟阿拉伯聯合大公國合作，投資超過150億美元在阿聯全國各地興建資料中心。微軟手裡的GPU庫存已經獲得川普政府的出口許可，但為什麼是阿聯？答案很清晰：為了能源。

今年除了AI類股，美股核能類股也大漲，就是因為微軟、Google和Meta都與核電開發商簽署協議，希望找出足以支持算力成長的能源解方。另一個被全球投資人關注的題材是光通訊，而光通訊的用處，就是讓資料傳輸延遲更低、傳輸量更大，最重要的是——消耗的能源更少。

賴清德、高市早苗與川普的政治訊號

11月8日Meta最新消息，要砸下6000億美元實踐祖克柏對川普總統投資美國的承諾。這6000億美元，主要都會用在AI資料中心。

這固然是科技巨頭之間的競爭，但放在政治脈絡下解讀，AI基礎建設嚴然已經是川普「美國再工業化」的核心。蓋半導體廠、蓋基礎建設，同時服務了美國重拾製造能力、創造就業機會、增強美國科技國力的多重目標。

開頭已經說過，台灣因為搭上AI產業的需求，今年出口量節節攀升。但台灣之所以勝過其他亞洲國家，不只是因為我們有台積電、鴻海、廣達、緯創等AI供應鏈大廠，搶佔政治經濟先機也是重要因素。

早在川普總統二度上台之前，台灣就已經嗅到美國為了「去風險化」，準備實施「再工業化」政策；川普總統只是加大、加速了這個進程。而賴清德總統的經濟規劃師，就是他的第一任經濟部長郭智輝。

郭智輝在步入政壇之前，是半導體重要材料、設備供應商崇越科技的創辦人。2021年台積電亞利桑那廠動工，2022年底首批機台設備到廠，供應鏈上下游跟著發起「新東向聯盟」，宗旨就是幫助赴美投資企業發揮集體力量。

新東向聯盟的第一任理事長就是郭智輝，數十年的供應商經歷，讓郭智輝對產業鏈佈局瞭如指掌。2024年賴清德總統就任，郭智輝出任經濟部長，隨後推出「境外關內」政策，這下不只民間有新東向聯盟，政府力量也投入協助台廠佈局北美。重中之重，就在德州。

郭智輝上任後不久，就率團遠赴華府，遊說兩黨重要人物早日通過《台美避免雙重課稅法案》，這是台廠能不能在美國保持成本競爭力的關鍵之一。郭智輝也快速跟德州州政府牽上線，依照「境外關內」政策構想簽署了MOU，讓台廠在德州投資可以加快行政作業，甚至未來享有免除州稅的待遇。

「境外關內」政策後來也被行政院副院長鄭麗君端上台美貿易的談判桌，獲得美國商務部、財政部、貿易代表署等部門的認同。目前台美已有初步共識，運用「境外關內」的構想——現在被稱為「台灣模式」——在美國設立科學園區，台廠可以更方便取得水、電、土地，還有原本最麻煩的簽證問題也可望一併解決。

就像輝達在台灣設海外總部、微軟在阿聯蓋資料中心，台廠在美國蓋園區也是搶佔市場的重要佈局。用行政院長卓榮泰、現任經濟部長龔明鑫的話來形容，就是「台灣國力的延伸」。可見郭智輝的構想，對台美經濟合作貢獻有多大！

如果說郭智輝扮演靈魂人物，搭起台灣科技產業與政治合作的橋樑，那產業這端最大的推手，就是劉揚偉。因為新東向聯盟的核心發起者是電電公會，而劉揚偉也在2025年出任電電公會第27屆理事長，帶領台廠征戰全球。

有新東向聯盟打好投資北美的基礎，劉揚偉的下一步，就是透過電電公會向經濟部建言。而經濟部也在11月初宣布，明年開始將會在波蘭、墨西哥、印度、菲律賓，比照「台灣模式」推動海外科技園區。

台廠向來是全球科技產業的風向雞，以前台廠為了降低成本大舉投資中國，被比喻為逐水草而居的遊牧民族；現在台廠瘋狂搶進美國，這個動向同樣被日本看在眼裡。

早在台積電赴美設廠時，日本就準備了優渥的條件，邀請台積電也到九州熊本設廠。這幾年中國電動車與日本車廠鬥法，鴻海也因此與日產結盟，成為日本打造電動車的供應鏈後盾。

日本期待跟台灣一樣，分享AI時代的經濟成長果實。所以當川普總統宣布「製造業回流美國」，推動美國再工業化，日本企業的態度非常積極。

軟銀執行長孫正義是最早帶著大筆資金去敲白宮大門的日本企業家，從而催生了星際之門計畫。

年底川普總統訪問亞洲時，高市早苗首相跟川普總統相談甚歡，確認了日本對美投資5500億美元不必重新談判，並在10月28日簽署了《日美框架協議》。

同天，日本財務省與美國商務部共同公布《日美投資相關聯合事實清單》，5500億美元投資中，將有高達4000億美元用於電力基礎設施、AI與關鍵礦物等領域。美國商務部長Howard Lutnick在東京邀請日本企業家，共同見證簽字儀式，當時三菱電機社長漆間啟也在場

光是在日美投資框架內，三菱電機參與的資料中心發電系統和設備投資案就高達300億美元，日本企業界自然不信投資美國會掏空產業那套疑美論，而是看出投資美國電力基礎建設的龐大商機。

《日美框架協議》簽署短短一週後，11月6日劉揚偉與漆間啓簽訂MOU，目標為全球客戶共同提供AI資料中心解決方案。

台灣、日本、美國正在建立「算力＋電力」的強大聯盟，在這當中，鴻海將會扮演越來越重要的角色，將台美日的AI供應鏈新挑戰化為新商機，一步一步打造更具韌性、更具成長量能的商業帝國。

