劉敬興：不能扭曲重大歷史事件真相：洗白洗灰都不行——不能讓《世紀血案》（電影）扭曲重大歷史事件真相，誤導民眾。

上一篇貼文「活該前面杯葛」我針對網路流傳的一頁「世紀血案」劇本，譴責其暗示史明涉案，是在為國民黨洗白。

昨晚我收到全文。雖然劇本的真偽，無法確定。但既然我看得到，別人一定也看得到。我必須指出「該劇本」的危險性。

黑道洗白不行，黑紀錄洗灰也不行。

《故事情節》

2025年，記者張家薇重新追查45年前的林宅血案。她質疑歷次官方「重啟調查」都在重複舊調，刻意忽略政治動機。訪談當年的黨外人士後，她發現問題沒有那麼簡單，黨外運動內部有路線衝突，溫和派跟激進派對立，又發現武力革命派史明在林家進出（虛構情節），而這一切都在情治單位監控中⋯

故事的調性是：

1、情治單位失職，讓兇案在監視之下發生，難辭其咎。

2、以史明的虛構故事，呈現出當時反對運動中溫和、激進、武鬥派都有。

3、民宅血案並非隨機命案，而是政治謀殺。

4、沒說「是史明幹的」，而是說「政治謀殺不等於就是國家幹的」。

5、暗示：如果只允許「國家暴力」一種解釋，是在製造另一種禁忌。

這種文青式理性的論調，否定了經過多年調查，逐漸呈現出來的真相，讓本案又回到「真相未明」狀態，其實是在走回頭路，扭曲事實，刻意誤導。

《真相已明：林宅血案是國家暴力謀殺案》

不要以為國家不可能幹出這種壞事。1980年的林宅血案， 1981年的陳文成命案， 1984年的江南命案，都是國民黨統治下的國家暴力。江南命案因為在美國刺殺美國公民，觸怒了美國政府，FBI 把真相都公開，掀起了媒體巨浪，導致軍情局長汪希苓入獄（五星級監獄），涉嫌是幕後黑手的蔣孝武被外放新加坡。其他兩個命案發生在台灣，真相被長期掩蓋，現在才逐漸曝光。

有些人以莫名其高的標準，宣稱轉型正義毫無進展，認為林宅血案如果找不出兇手是張三或李四，就是一事無成。我認為這些人不認真，不肯花時間閱讀2020年促轉會的《林義雄宅血案調查報告》 或者2023年監察院的「林宅血案結案報告」，完全搞不清楚狀況。他們堅持要確定殺手是張三或李四，但殺手只是螺絲釘，不在乎發動殺人的引擎，只在乎小螺絲釘，是見樹不見林。

其實，促轉會的調查報告以很嚴格的標準證明了：

（1）案發時，林宅處於全面監控狀態，情治系統掌握了林宅出入以及通聯狀況，在如此嚴密監控下，若非國家主導或默許，任何兇手都不可能完成任務並從容撤離。

（2）但兇手在林宅逗留了80分鐘，殺死祖孫三人後，還從從容容地打了兩通電話後才離開。

（3）案發後，關鍵線索未被追查、關鍵錄音帶被銷毁、朝各種錯誤方向偵查，完全違反辦案常規。

（4）情治機關確定是知情者、默許者、事後掩飾者，甚至就是主導者。

（5）結論：這就是國家暴力謀殺案。

《不容許洗白或洗灰》

「該劇本」的編劇應該看過促轉會的調查報告，知道證據確鑿，無法否認情治機關的涉入。所以他的目的不是完全漂白，只要洗成灰色的就可以，

（1）創造史明情節，讓大家相信真相未明

「該劇本」加入「黨外內鬥說」以及台獨領袖史明在案發當天出現在林家的虛構橋段。對觀眾暗示，當時反對運動中溫和、激進、武鬥派都有，而且彼此鬥爭。它要傳播的訊息是：沒錯，林宅血案不是隨機命案，是政治謀殺。但誰說政治謀殺就等於國家幹的？也不能排除是武鬥派幹的，要栽贓給國民黨。如果只允許「國家暴力」一種解釋，就是不夠科學理性。

「該劇本」並沒有說「是史明幹的」，只是以曖昧不明的敘事，讓你自己去想像，讓案情又走回混沌狀態，而非促轉會調查報告已經奠定的「國家暴力」結論。

（2）承認情治機關失職，但避談主導者的可能

「該劇本」也承認：情治單位失職，讓兇案在監視之下發生，難辭其咎。但情治機關被描寫成只是「無能的監視者」、「互相包庇的官僚」，而非「殺手的派遣者」；是「背景噪音」，而非必須被嚴格檢視的敘事主體。

《結論》

這種模糊化的手法，其實就是栽贓。對於有理性思辨能力的觀眾也許沒有影響，但對九成以上的觀眾卻可以抵銷促轉會調查報告的成果，成功地回到「真相未白」的狀態。《世紀血案》如果真的上映，對於轉型正義將是極大的傷害。

促轉會調查報告已經確定：林宅血案就是國家暴力謀殺案，不能只說情治單位失職，卻不承認國家的責任。也不能容許以虛構劇情來模糊真相，從「國家暴力」的結論，又走回真相未明的狀態。林宅血案這個黑紀錄，不能被洗白，也不能被洗灰。

在眾怒之下，電影《世紀血案》的幾個演員都出面道歉，這才是負責任的態度，值得肯定。我認為人民應該發出怒吼，造成社會壓力，讓《世紀血案》無法上映。政府也要確認，納稅人的錢一分一毫都不准用來補助這部電影。

促轉會的調查報告已確定：林宅血案是國家暴力謀殺案。

不能走回頭路，只承認情治單位失職、事後掩飾。

不能讓《世紀血案》扭曲重大歷史事件真相，誤導民眾。

（本文作者為民進黨籍前立法委員）

