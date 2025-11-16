金馬獎2025／劉敬迎戰牧森、馬士媛爭金馬新人 盼拍出100分作品

台灣新生代演員們以精湛演技入圍金馬獎最佳新演員獎項，展現出令人驚豔的表演實力與潛力。23歲的劉敬憑藉《失明》中飾演林依晨兒子的角色獲得提名，他將自身成長經歷投射於角色中，詮釋出青少年面對父母期望與內心掙扎的複雜心理。同時，牧森在《進行曲》中飾演建中管樂隊成員、馬士媛在《左撇子女孩》中詮釋叛逆女兒，以及林怡婷在《恨女的逆襲》中飾演承擔家計的長女，都以自然生動的表演獲得評審青睞。這些新生代演員不僅將生活經驗融入角色，更展現出對表演藝術的熱忱與專注。

劉敬在電影《失明》中飾演林依晨的兒子，成功獲得金馬獎最佳新演員提名。劉敬表示，經紀人對於他入圍金馬獎的消息比他還開心，而他則盡量以平常心看待這件事情。劉敬分享，他在片中角色的經歷與他自己小時候有些相似，他本來是理工科出身，但因不想繼續讀書而休學出去打工，後來想起自己小時候是個外向且喜歡表演的人，便轉學到表演藝術科的學校，從那時開始接觸表演。劉敬認為將成長經歷投射在表演上有助於理解角色，但片中角色同時愛上媽媽的前女友，這種內心複雜程度成了演出時的挑戰。

電影《失明》劇照。(圖/周子娛樂提供)

出道5年、今年23歲的劉敬星途順遂，曾在熱門劇集《華燈初上》中飾演林心如的兒子，還進軍國際拍攝《西遊ABC》，與吳彥祖、楊紫瓊對戲。劉敬表示，他的里程碑是希望能拍一部戲，看完自己的表演後能覺得達到100分的感覺，這是他目前的想法和目標。比起獎項加持和票房數字，劉敬更想踏實地把戲演好。同樣對於獲得金馬新人提名表現淡定的還有牧森，他在《進行曲》中飾演建中管樂隊成員。牧森表示，他突然發現這件事情不只是他一個人的事情，而是整個劇組每個人的努力，他是以這個角色來扛著大家來到金馬，所以對他來說變得更踏實。

牧森期許自己能以作品打動人心。(圖/TVBS)

牧森透露，雖然他曾學過一點吉他和打鼓，但學習小號時他非常沒有天分，第一個音是在第38分鐘才吹出來，這讓他感到很挫折。牧森從原本只會認真讀書、個性內斂的乖乖牌，到接觸管樂後人生起了變化，為了追求夢想和父親起爭執。這番心境在真實生活中牧森也經歷過，面對爸媽嚴格的學業要求，他叛逆地想走不一樣的路，最終以演戲也可以是一技之長說服了家人。牧森的母親對他入圍金馬獎非常興奮，到處發文宣傳，讓他在台中走在路上都會被認出來。

馬士媛在《左撇子女孩》中飾演蔡淑臻的女兒，個性叛逆、敢愛敢恨，與演妹妹的童星葉子綺有大量對手戲。馬士媛表示，在拍攝前期她經常與葉子綺約出去，不是以什麼身分或標籤，而是想著如何理解「宜安」的心情，同時也愛著葉子綺這個人。事前默契的培養讓兩人在片中互動自然生動。馬士媛認為她的個性與角色最大的差異在於，她會把自己的負面情緒全部壓在裡面，而在表演「宜安」這個角色時，她覺得非常爽快，因為角色像是一個出口，讓她可以理解這個角色，同時用自己的方式把情緒全部投入。

馬士媛在《左撇子女孩》裡演技自然生動。(圖/TVBS)

25歲的馬士媛是導演鄒時擎在Instagram上找素人演員時所挖掘的新秀，身兼模特兒的她與JADE樂團成員嘟嘟交往多年，最初是因為幫男友拍攝音樂錄影帶當女主角，才開始對表演產生興趣，也幾乎在同一時間《左撇子女孩》找上門。馬士媛的戀情穩定，事業也在上升中，但要拿下金馬新人獎，還需要對上曾入圍金鐘獎和台北電影獎最佳新人的林怡婷。林怡婷在《恨女的逆襲》中飾演長女，面對父親外遇、母親隱忍求全，她在分擔沈重家計之餘，也到拳館揮灑汗水，表演獲得金馬評審稱讚，展現了很大的張力。

另外，由香港男演員張迪文主演的《眾生相》以同志尋歡為主題，在與不同對象的親密關係中探索，並在私密的事後對話裡掙扎、重生，跨越標籤，擁抱愛的可能。就像這些新演員們，擁抱各個角色和演出機會，從中淬鍊成長，終將打磨出屬於自己耀眼的光芒。

