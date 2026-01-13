劉文仕接興華高中董事長

嘉義市興華高級中學第十七、十八任董事長交接於十三日舉行，象徵校務發展邁入新階段。王崇旭前董事長具企業管理博士學位，現任中正大學兼任副教授及凱衛資訊董事長，任內全力投入校務治理，成功協助學校解除專輔，強化制度運作，並積極促進台日學術與文化交流，奠定穩健發展基礎。王前董事長同時連結產學資源，拓展學校外部合作，展現其對教育長遠眼光與深厚責任感，在完成階段性任務後，決定交棒，並對接任者寄予厚望。

新任董事長劉文仕先生具法學博士及藝術學碩士跨域背景，歷任中央及地方多項重要公職，行政經驗豐富、績效卓著，並長期投入高等教育與學術研究，著作深具影響力。劉董事長重視教育本質與社會責任，退休後仍積極投入公益與偏鄉教育，展現深厚的人文關懷。爭取多項教學資源，包含台灣偏鄉兒童教育基金會創會董事長龔書都先生，以個人名義捐助本校同學課後輔導經費每年約二十萬元。山富國際旅行社王富民總經理，將他畢生收藏的幾百部民航模型機，捐贈校方，設立「翱翔寰宇特展室」，啟發同學的國際視野；將與日本亞細亞航空公司簽訂備忘錄，設日亞航教室，由該公司空姐、空少每學期蒞校指導美姿、美儀及面談應試技巧，為觀光科注入新學習資源。彥璟貿易公司王婷董事長贈送在美、日非常暢銷的寵物美容機，提供先進的寵物美容教學技術。

劉文仕也表示：未來會和大家攜手合作，延續本校的優良傳統，同時推動必要的創新。