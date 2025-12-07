劉文仕跨域新作藝術法出版（2） (圖)

刑事局先前宣布，將封鎖中國的APP小紅書一年，引發藍白不滿，狂轟根本是網路戒嚴，還舉出在FB和IG上也有大量詐騙資訊，為什麼獨獨封鎖小紅書？不過內政部長劉世芳解釋，是由於發函給小紅書被已讀不回，才依法處置。而其實在今年5月，有習近平國師稱號的復旦大學教授張維為，早就直言不少台灣年輕人愛用小紅書，統一後會比治理香港還要容易，顯見中國根本把小紅書當成統戰工具。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 9