劉文硯領軍 TVBS媒體轉型標竿

在媒體產業劇烈變動、商業模式與內容型態同步翻轉的時代，能同時在數位創新與永續治理兩條主戰線獲得國際級肯定的媒體經理人，屈指可數。TVBS總經理劉文硯，憑藉帶領企業完成多軸轉型的關鍵成果，榮獲2025年《經理人》100MVP經理人卓越殊榮，成為該屆唯一獲獎的媒體產業領導人。

劉文硯獲得這項肯定，不僅延續她自2022年起連年獲得亞太級國際獎項的紀錄，也凸顯其在數位科技、組織轉型與內容創新上的前瞻領導力。更難得的是，她同時帶領TVBS奪下文策院首屆「ESG for Culture影響力獎」，讓TVBS成為少數同時在「科技創新」與「文化永續」兩大賽道獲得高度評價的華文媒體。

科技力：AI賦能重塑新聞產製

在既有數位轉型基礎上，劉文硯進一步推動TVBS進入「AI賦能」階段，將人工智慧深度嵌入新聞製作、內容管理與內部決策流程。TVBS近期更獲全球AI龍頭OpenAI認證，達成100億Tokens的實際使用規模，躍升為全球百億級AI應用的指標企業之一。

這不只是使用量的象徵，更代表TVBS已從單點式AIGC工具，進階到「AI驅動產製」與「AI穩定營運整合」的成熟階段。以新聞編採為例，TVBS自主研發的「News Dashboard」AI新聞分析系統，讓記者的新聞吸收量提升超過10倍，同時節省50%至67％的資料整理時間，讓編採資源能更集中於深度報導與議題挖掘。透過AI的全面導入，TVBS正逐步轉型為融合電視、網路與科技的全方位媒體平台。

國際力：打造台灣出海新模式

在科技底盤穩固後，劉文硯同步推動TVBS的國際化進程，使其成為台灣內容輸出的重要平台。TVBS ORIGINALS近年推出多部具文化共感的原創作品，其中戲劇《有生之年》不僅入圍釜山國際電影節「亞洲內容暨全球OTT大獎」，更成功銷售至多個海外平台，在Netflix創下連續三周榜首、台灣區五周霸榜的成績。

在大型製播與轉播領域，TVBS亦展現國際級實力。2025年攜手柏林愛樂核心轉播團隊，將音樂廳內的高品質演出即時傳送至戶外廣場；近期更負責轉播「第40屆韓國金唱片獎」，以接近零時差的技術水準與即時同步翻譯，吸引大量跨國觀眾。

更具戰略意義的是，TVBS與韓國娛樂龍頭CJ ENM共同成立「台韓娛樂文化內容基金」，並與新加坡新傳媒簽署合作備忘錄，建構跨國內容共製與資金整合的平台，讓TVBS不再只是播放平台，而是具備國際議價與共創能力的亞洲內容整合者。

永續力：媒體成文化行動者

在ESG與文化永續領域也持續深化影響力，透過「TVBS GOOD」永續品牌，串聯企業、非營利組織與國際機構，將媒體影響力轉化為社會行動力。其中，與雅詩蘭黛集團合作的乳癌防治專案「十二分之一的暖心提醒」，不僅榮獲《Campaign Asia》Digital Media Awards公共類金獎，也在文策院首屆「ESG for Culture影響力獎」中拿下「文化投資獎」，成為文化與永續結合的代表案例。

劉文硯指出，媒體不只是訊息的傳遞者，更應是議題的發動者與文化的行動者。透過內容創意與永續價值的融合，TVBS建立起共創共榮的合作模式，也為內容產業開啟更具深度與格局的永續路徑。

從數位轉型到AI賦能，從國際內容輸出到文化永續行動，劉文硯帶領TVBS走出一條少見的高科技、高國際度與高社會價值並行的媒體轉型道路。她強調，未來TVBS將持續以「真實、信賴、科技」為核心價值，結合前瞻AI、國際視野與永續思維，打造一個同時具備市場競爭力與社會影響力的媒體新典範。