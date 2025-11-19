劉文雄：電力挑戰沒有局外人 人民政府產業應合作

（中央社記者張建中台北19日電）前工研院院長劉文雄今天表示，面對電力挑戰，沒有人是局外人，不能只是仰賴電力機構，更需要社會各界共同努力，人民、政府、產業應相互合作，建立長期合作的生態系，讓能源轉型與韌性建設能夠持續推進。

台灣電力與能源工程協會今天舉辦「電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮」，表揚傑出學子與業界專才的貢獻。

前工研院院長、台灣電力與能源工程協會理事長劉文雄說，電力專業的養成不能只依靠學校教育，必須整合產、學、研能量共同推動。協會設立的「劉書勝紀念獎」及「電網人才發展聯盟獎學金」，正是結合各界資源，鼓勵年輕學子與職場菁英投入電力領域的重要舉措。

劉文雄表示，目前已有400多名學生與超過15家企業的人才獲獎，其中更有得獎者因表現亮眼，被其他企業延攬。協會未來將持續深化電力人才的培育工作，並推動電力草根運動，積極普及電力相關知識與思維，凝聚社會共識，攜手加速台灣電力轉型與永續發展的步伐。

劉書勝紀念獎主要嘉勉優秀電力在職青年，除針對35歲以下青年設置「優秀青年工程師獎」，也針對35歲至50歲人才設置「傑出工程師獎」及「年度特別獎」，給予中生代的菁英最大的嘉勉與肯定。

今年劉書勝紀念獎「傑出工程師獎」由華城電機經理林佳慶、台電電力調度處組長徐唯耀獲得；「年度特別獎」由中鋼研究員林哲民、台積電經理蔡秉璋獲得；「優秀青年工程師獎」由台達電資深系統設計工程師林珈敬獲獎。

電網人才發展聯盟獎學金旨在培育電網與電力領域人才，由工研院、太電、台汽電、台塑、台達電、台綜院、安瑟樂威、亞力、海龍離岸風電、達德能源、健格科技、康舒、華城等企業組成，這次頒發「優秀專題提案獎」、「傑出專題成果獎」、「優秀學生獎學金」共3個獎項，總計20組學生獲獎。（編輯：張良知）1141119