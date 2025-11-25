劉智泰、李珉廷強強聯手！《Villains》12月登上HBO Max 揭假鈔帝國黑幕

韓國犯罪動作影集《Villains》進軍串流平台。TVING | HBO Max提供

韓國犯罪動作影集《Villains》由劉智泰與李珉廷領銜主演，將於12月18日（四）首度進軍串流平台，在HBO Max上線。

這部來自TVING的8集影集講述犯罪天才J（劉智泰 飾）和偽造大師Han Soo-hyun（李珉廷 飾）在犯罪世界中周旋，並在韓國國家情報院（NIS）的嚴密監視下，試圖在惡棍們為爭奪難以捉摸、超精密的假鈔「Supernote」而展開的激烈權力鬥爭中倖存下來。

備受韓國娛樂粉絲期待的《Villains》，由Jin Hyuk（《The Tale of Lady Ok》、《Sisyphus: The Myth》）和Park Jin-young執導，Kim Young-chan監製，並且由Jang Hye-min與Kim Soo-young創意製作，以及Yang Chang-hoon和Lee Jung-joo製作。這部影集由Kim Hyung-joon編劇，並由Taewon Entertainment和CJ ENM製作。

