劉書宏全家福暗藏玄機！女伴親密獻花劉媽媽 他貼圖護愛：給我們空間

劉書宏近日曬出與家人聚會合照，身旁神秘女子親密依偎引發熱議，劉書宏以貼圖遮住女伴容貌，顯見對這段關係的保護與慎重。（圖／翻攝自IG，kingkevinliu）

台劇《百味人生》主角劉書宏日前在社群平台上分享了家族聚會照片，為母親慶祝生日，不少粉絲注意到其中一名身旁女性姿勢親密，並在畫面中向壽星獻花。照片一出立即引起討論，有人猜測他可能已有新戀情，甚至連前女友茵聲也在留言區幽默回應。對於照片中這位女性的身分，劉書宏的經紀人也做出回應。

劉書宏在這組生日合照裡與一名長髮女子站在一起，他一手環抱女方、女方靠在他身側，溫馨互動吸引目光。為了保護對方隱私，他特別以兔子貼圖遮住該名女子臉部，引發粉絲注意；另一張照片則是女方親手將鮮花獻給劉書宏的母親，從互動看來，她已融入劉家的慶生活動。

廣告 廣告

對此，據《壹蘋新聞網》引述劉書宏的經紀人回應，這名女子是劉書宏目前相處中的對象，對方是圈外人士。經紀人指出，劉書宏即將邁入40歲，已到了對未來感情慎重看待的階段，他本人的確希望如果遇到合適的人能好好交往。至於女方是否為正式女友，經紀人則表示希望給予當事人更多空間與時間，避免過度關注造成壓力。

雖然尚未公布細節，經紀人也特別提到這位女性「很優秀」，是劉書宏願意認真相處的對象。由於對方非公眾人物，為保護她的隱私，劉書宏才以貼圖遮臉，並在照片中小心保護她的曝光程度。

從過去感情經歷來看，劉書宏曾在去年因戲劇《拜六禮拜》宣傳時透露與上一段交往三年的圈外女友分手，兩人交往多年未能走到最後。之後他也曾被拍到與席惟倫有互動的畫面，但那段緋聞最終也未被證實為穩定關係。

這次家族聚會照片曝光後，粉絲在底下留言多是祝福與好奇，有人寫道：「祝福你幸福」、「這次交往比以前穩定感覺不一樣」。也有人關注劉書宏與母親之間的互動，稱讚他重視家庭，讓人感受到溫馨氛圍。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

肯德基宣布：28年「經典原味蛋撻」即將正式走入歷史

超獵奇飲品「三色豆奶茶」爆紅！ 早餐店老闆：可以不喝但一定要請朋友

訂婚才知她39歲還生3娃！ 27歲男怒控女主播騙婚騙錢