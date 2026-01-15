劉書宏全家福身旁突出現「長髮女」！爆新戀情經紀人回應了

劉書宏摟著長髮女，爆出新戀情。（翻攝劉書宏臉書）

劉書宏近期忙拍攝三立八點檔《百味人生》，14日深夜曬出替媽媽慶生照片，全家福合照中出現一位長髮女，依偎在他身邊，並且照片特殊處理，細心保護身分，因此爆出新戀情，劉書宏經紀人表示，該女子是相處中的朋友，對方是圈外人，保護隱私不想給她太多關注，給他們一點時間跟空間。

劉書宏最熟知一段情就是跟「這群人」茵聲，分手後依舊是朋友，他去年宣傳《拜六禮拜》作品時，突然自爆已經跟交往3年的女友分手，對方是半個圈內人，恢單的他，而後被拍到和席惟倫約會，但他澄清只是朋友，現在身邊出現一位長髮女子，參與家庭聚會，顯然爸媽也認可。

廣告 廣告

對於劉書宏感情世界，經紀人回應，「書宏現在快40了，也到了適婚年齡，我鼓勵他如果有遇到合適的對象可以好好交往看看。」

更多中時新聞網報導

冤家互嗆擦火花 吳克群誇戴佩妮俠女

TPBL》威力斯傷退 夢想家賞戰神3連敗

王彩樺李千娜吵架 路人差點報警