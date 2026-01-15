劉書宏摟「兔女郎」見家人畫面曝光 前女友茵聲留言「哎呦」

【緯來新聞網】男星劉書宏近期正忙於拍攝三立八點檔《百味人生》，忙碌之餘感情似乎也迎來新氣象。他昨（14日）深夜在社群媒體分享替媽媽慶生的家族聚會照，眼尖網友發現全家福中，一名神祕女子親密依偎在劉書宏懷中，他更貼心用「兔子貼圖」遮住對方臉孔，展現十足保護欲。這充滿粉紅泡泡的互動，不僅引發外界揣測是否有新對象，連前女友茵聲都現身留言區發出「哎呦」一聲調侃，瞬間掀起討論熱潮。

劉書宏摟著「兔女郎」大方公開新戀情走向。（圖／翻攝自劉書宏臉書）

在劉書宏分享的聚會拍立得中，這名長髮氣質女伴還大方獻花給劉媽媽，看來與劉家人已相當熟識。針對該名女子的身分，劉書宏經紀人回應表示，該名女子確實是目前「相處中的對象」，是圈外人。為了保護女方隱私與生活空間，對於是否已正式正名為「女朋友」，則希望外界能給予他們多一點時間與空間。

劉書宏曾與茵聲公開交往3年。（圖／翻攝自劉書宏臉書）

回顧劉書宏的情史，最廣為人知的是與「這群人」成員茵聲長達3年的戀情。兩人當時愛得高調，還曾合開YouTube頻道，2021年和平分手後仍維持良好互動，被網友封為「分手典範」。隨後劉書宏雖曾與女星楊雅筑傳出緋聞，並於2025年被拍到與「演藝圈發電機」席惟倫在車內密會24分鐘，但他始終以「好朋友」相稱。去年他在宣傳《拜六禮拜》時曾自曝剛結束一段長達3年的祕戀，如今分享的全家福照，顯然身邊已有了新女伴。

