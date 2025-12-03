劉書宏濕身激情女星 「那天真的蠻硬的」
三立八點台劇《百味人生》收視口碑雙亮眼，其中由劉書宏、邱子芯組成的「凡姝CP」人氣持續攀升，兩人從原先不被看好，到劇情越走越像浪漫偶像劇，討論度狂飆，相關社群影音更累積突破 200萬次觀看。劇中因家族企業而展開「兩年契約婚姻」的超凡與靜姝，隨著日常相處與多次面臨生死關頭，關係逐漸升溫、火花四射。
邱子芯透露，日前拍攝一場關鍵戲，劉書宏投入的一段真心告白讓她「本人都被感動到」，更因此相信劇中兩人從互相看不順眼，到因相處而慢慢改變的過程，是非常真實也可能發生的。聊到現實中的感情觀，她笑言自己是「歸類清楚型」的女人，若一開始沒感覺就不會發展成戀情，「我會直接轉成朋友模式，因為我是和平主義者，不喜歡就少接觸，有必要相處就和平應對。」至於粉絲敲碗的火熱劇情，她坦言自己其實害羞：「可以請編劇多寫戀愛戲，我比較喜歡開心談戀愛，總比滾山坡、掉溪裡舒服太多！」
劉書宏則笑說，原以為自己的角色會逐漸黑化，沒想到回歸後竟變身深情霸總。「凡凡變得會吃醋、會保護靜姝，這部分跟我本人有點像。」他坦言與邱子芯是第二次合作，彼此熟悉又有默契，拍戲時常忍不住笑場。談到角色價值觀，他說自己從小受到家庭教育影響，相信「孝感動天」，因此戲中對爸媽與阿嬤的情感都能自然投入，「看到岳虹姐在劇裡被欺負，我連本人都生氣。」更直言：「罵我沒關係，但罵我的家人或我心愛的女人不行，這就是我的底線。」
最新發展一場劉書宏落水後親熱劇情，對於拍攝落水戲的狀況，他說：「那天真的蠻硬的，雖然天氣沒有到很冷，但是溪水的溫度真的很冰，就像泡到冰水一樣，到最後我跟邱子芯講話都是在發抖，拍完那場直接進棚，拍脫衣服然後吻戲，那天我們兩個人真的快感冒了，所以進棚拍攝時都是鼻音。」一般男星都會先操肌再脫，劉書宏笑說：「那天拍裸上半身的戲真的沒力氣再衝肌了，所以比較擔心肌肉線條不明顯。」
