劉書宏濕身親熱邱子芯 全身都在發抖：真的滿硬的

劉書宏、邱子芯在《百味人生》CP線大冒粉紅泡泡。（圖／三立）

劉書宏、邱子芯在三立《百味人生》組成的「凡姝CP」，劇情越走越像浪漫偶像劇，因家族企業而展開「兩年契約婚姻」，隨著日常相處與多次面臨生死關頭，關係逐漸升溫、火花四射，讓觀眾直呼越看越上頭。

邱子芯透露，日前拍攝一場關鍵戲，劉書宏投入的一段真心告白讓她「本人都被感動到」，更因此相信「不打不相識」是可能發生的。聊到現實中的感情觀，她笑言自己是「歸類清楚型」，若一開始沒感覺就不會發展成戀情，「我會直接轉成朋友模式，因為我是和平主義者，不喜歡就少接觸，有必要相處就和平應對。」至於粉絲敲碗的火熱劇情，她坦言自己其實害羞：「可以請編劇多寫戀愛戲，我比較喜歡開心談戀愛，總比滾山坡、掉溪裡舒服太多！」

劉書宏跟邱子芯二度合作很有默契。（圖／三立）

劉書宏則笑說，原以為自己的角色會逐漸黑化，沒想到回歸後竟變身深情霸總。「凡凡變得會吃醋、會保護靜姝，這部分跟我本人有點像。」他說自己從小受到家庭教育影響，相信「孝感動天」，因此戲中對爸媽與阿嬤的情感都能自然投入，「看到岳虹姐在劇裡被欺負，我連本人都生氣。」更直言：「罵我沒關係，但罵我的家人或我心愛的女人不行，這就是我的底線。」

隨著劇情逐步升溫，互動越來越甜，最新發展一場劉書宏落水後親熱劇情，對於拍攝落水戲的狀況，他說：「那天真的滿硬的，雖然天氣沒有到很冷，但是溪水的溫度真的很冰，就像泡到冰水一樣，到最後我跟邱子芯講話都是在發抖，拍完那場直接進棚，拍脫衣服然後吻戲，那天我們兩個人真的快感冒了，所以進棚拍攝時都是鼻音。」攝影大哥開玩笑說劉書宏是萌學園的爓王，直接點火取暖就好，劉書宏也笑說：「那天拍裸上半身的戲真的沒力氣再衝肌了，所以比較擔心肌肉線條不明顯。」

