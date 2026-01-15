劉書宏爆有新歡！正臉照片曝光「親密獻花給劉媽媽」 經紀人回應了

記者趙浩雲／台北報導

男星劉書宏近來在社群分享為媽媽慶生的溫馨合照，卻意外引發「新戀情曝光」討論焦點。照片中，一名女子親密依偎在劉書宏胸前，臉部雖以愛心遮擋，但仍可見兩人互動自然親密，該名女子更親手獻花給劉媽媽，陪同一家人聚餐慶生，畫面充滿家庭氛圍，也讓外界揣測她是否為劉書宏的新對象，對此經紀人回應了。

劉書宏在貼文中感性寫下：「美麗的周小姐，生日快樂，媽，謝謝妳包容我的壞脾氣，也謝謝妳把這個家照顧的這麼好，妳在我心中永遠是那個最漂亮、最善良、最有智慧的女人，今晚的我很幸福，因為我愛的人都在。」並向母親深情告白：「媽，謝謝妳，我愛妳。」字句充滿感恩與幸福感。

劉書宏新女友疑似曝光。（圖／翻攝自臉書）

值得注意的是，該名女子不僅緊靠劉書宏，還主動獻花給劉媽媽，顯然已與家人互動自然融洽，讓不少網友直呼「這畫面太像媳婦了」、「看起來很有未來感」。就連前女友茵聲也在留言區留下「哎呦」兩字，更讓網友忍不住多做聯想。

對於女子身分，劉書宏經紀人則回應《三立新聞網》表示，「新貼文的女生是書宏的朋友，如果有進一步的消息書宏會另外跟粉絲分享」

劉書宏過去情史備受關注，感情動向一舉一動都引發粉絲討論，如今新照片曝光，也讓外界再度聚焦他的感情狀態，是否正式迎來新戀情，仍有待本人親自回應。

