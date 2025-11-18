劉書宏爆被好友「揍到骨裂」 經紀人二度回應了

劉書宏先前表示肋骨骨裂，沒想到遭踢爆是與好友大打出手。（圖／翻攝自劉書宏IG）





38歲男星劉書宏9月在社群平台自爆肋骨骨裂，起身和躺下產生的劇痛讓他產生陰影，不過在影片中並未公開受傷原因，沒想到如今遭週刊踢爆是因為與健身教練好友蔣政起口角大打出手，對此，經紀人也回應了。

根據《鏡週刊》報導，劉書宏在8月底與蔣政起衝突，雙方大打出手，因為對方練過泰拳，讓劉書宏一度痛到無法起身，事後因為被打太慘，也不想打架的事情被傳開，因此決定私了，由蔣政支付醫療及誤工費和解，劉書宏則因為肋骨受傷推掉工作、暴瘦4公斤。

當時，《EBC東森娛樂》記者就曾傳訊關心，經紀人表示一切沒問題，工作上也未受到影響，被問到事發原因，對方也低調回應，「這部分他自己想說的都在自媒體的影片上面了，我就不幫他多做回應了，謝謝你的關心。」如今被爆爭執，經紀人也再度表明，「受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節」，並透露目前恢復良好。



