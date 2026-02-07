劉書宏狂放閃自稱「單身」不認交往 陳珮騏聽不下去：騎驢找馬

劉書宏（右）7日出席三立《百味人生》粉絲見面會，不認放閃的對方是女友。（三立提供）

劉書宏去年7月自爆跟交往3年的祕密女友分手，恢單的他，今年1月突在社群媒體發文，身邊依偎長髮女子替媽媽慶生，看似有了新對象，他7日出席三立《百味人生》粉絲見面會，堅稱自己單身、不認對方是女友，想成為這女生的理想型，陳珮騏爆料有在攝影棚見過女方，聽到劉書宏說不是女友，但是頻頻在社群放閃，她聽不下去直說：「這樣是騎驢找馬！」

劉書宏解釋女方是圈外人，小自己5、6歲，「就是我有去追求，現在還在認識彼此的階段，對方也知道我喜歡她，有空會約會。我現在這個年紀來講，會想得比較多，不會像以前談戀愛一樣很衝動，就直接在一起。」被問「該做都做了」，他連忙手比叉，極力否認，但之後他一度嘴軟：「就是相處像好朋友。」

陳謙文（左起）、林萱瑜、陳珮騏、江國賓、謝承均、邱子芯、劉書宏現身《百味人生》粉絲見面會受訪。（三立提供）

三立八點台劇《百味人生》劇中角色深受觀眾喜愛，7日在充滿年味的迪化街舉辦粉絲見面會，演員齊聚一堂，透過互動遊戲、近距離聊天與演唱環節，陪伴粉絲提前感受新春熱鬧氣氛，現場笑聲與掌聲不斷。出席主要演員包括謝承均、陳珮騏、江國賓、劉書宏、林萱瑜、邱子芯、陳謙文，向粉絲熱情打招呼。戲裡備受關注的CP組合也難得同框，「螢幕情侶」謝承均與陳珮騏、「捷曦CP」陳謙文與林萱瑜、「凡姝CP」劉書宏與邱子芯輪番上陣，現場放閃、互動甜度爆表，讓粉絲直呼看不過癮。

陳謙文（左起）、林萱瑜組成CP。（三立提供）

與粉絲互動遊戲環節更是全場焦點，演員挑戰「酸甜苦辣抽籤答題」、「情侶默契考驗」等關卡，不僅有真心話大冒險、甜蜜對視、台語情話，還大方擺出性感姿勢回饋粉絲，笑料不斷。粉絲也能親自上台參與有獎徵答，拿到演員親簽紅包袋，現場氣氛嗨到最高點。活動尾聲，江國賓與陳謙文合唱《百味人生》，以歌聲為見面會畫下溫馨句點。演員們也一同向粉絲拜年，感謝觀眾一路支持。

三立《百味人生》粉絲見面會，吸引大批粉絲。（三立提供）

《百味人生》除夕夜將停播一天，大年初一晚上10點起，特別推出過年超強特別節目，可以看到演員們戲外大玩遊戲搶紅包的精彩花絮，也替春節帶來新的樂趣

