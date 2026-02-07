劉書宏狂放閃、女生還探班「仍堅稱單身」！陳珮騏傻眼：騎驢找馬

劉書宏(右)遲遲不認戀情。(記者胡舜翔攝)

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉書宏近期常在IG放閃，疑似女友的圈外女性還和劉書宏的爸媽一起吃晚餐，但他遲遲不認戀情，就連今天出席三立八點檔《百味人生》粉絲見面會，他依舊堅稱單身，對於和這位女子的關係，他解釋：「認識半年，還在互相熟識，很喜歡這個女生，想成為她心目中的理想型。」2人都同意停留在這個階段，只是這名女生也曾到《百味人生》攝影棚探班過，陳珮騏也曾遇到這女子，因此她聽到2人尚未交往，傻眼到聽不下去直呼：「你這樣是騎驢找馬！」

廣告 廣告

陳謙文、林萱瑜、陳珮騏、謝承均、邱子芯、劉書宏。(記者胡舜翔攝)

劉書宏年初悄悄掀起粉紅泡泡。1月中旬，他在社群曬出替媽媽慶生的家族聚會照，身旁一名女子親密依偎在他胸前，還獻花給劉媽媽，加上劉書宏許多獨照都特別標注女方的IG帳號，怎麼看都像是正在熱戀中的情侶日常。

今他出席記者會，談到跟角色一樣都是深情、會照顧女生的類型，也同樣有想「定下來」的念頭，畢竟自己已38歲。但女方的年紀，他支支吾吾講了許久，才說對方30歲出頭，只是對交往與否始終不鬆口，只低調表示：「我有去追求，現在還在認識彼此的階段。」反覆強調「還在認識」，希望外界別給圈外人的她太多壓力。

劉書宏(右)表示，女方第一次接觸演藝圈的人，若他接拍床戲、親密戲，女方應該都會介意。(記者胡舜翔攝)

至於感情為何遲遲未更進一步？劉書宏坦承問題在自己。他表示女方第一次接觸演藝圈的人，若他接拍床戲、親密戲，女方應該都會介意，「如果價值觀有落差，就算這女生很完美，也會猶豫要不要走下一步。」他說女方仍在適應中，才選擇替這段關係保留空間，也希望能好好保護她，「如果最後不適合，至少還能當很好的朋友。」被追問「情侶該做的事是否都做了？」，他一度語塞，隨即否認。

【看原文連結】

更多自由時報報導

《世紀血案》未映先翻車？李千娜一句話掀全網怒火

陳文茜4期癌現況急轉！裝導管染菌血「手術失敗」 醫崩潰連嘆：太難了…

八點檔女星砸重金買「毀容險」 拍戲拒「公主抱」認了：真的太危險

林義雄案翻拍遭炎上！《世紀血案》今親上火線說明

