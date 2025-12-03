劉書宏被打到骨裂！才剛康復就「脫衣滾床」 激情畫面曝光認了：滿硬的

劉書宏（左）與邱子芯CP組合受到觀眾喜愛。三立提供

劉書宏、邱子芯在三立《百味人生》中組成「凡姝CP」受觀眾喜愛，兩人從原先不被看好，到劇情越走越像浪漫偶像劇，討論度狂飆。兩人劇中因家族企業而展開「兩年契約婚姻」，隨著日常相處與多次面臨生死關頭，關係逐漸升溫、火花四射，讓觀眾直呼愈看愈上頭。

隨著劇情逐步升溫，兩人互動越來越甜，讓網友嗨喊：「台八戀愛感回來了！」最新發展一場劉書宏落水後親熱劇情，他分享拍攝落水戲，「那天真的滿硬的，雖然天氣沒有到很冷，但是溪水的溫度真的很冰，就像泡到冰水一樣，到最後我跟邱子芯講話都是在發抖，拍完那場直接進棚，拍脫衣服然後吻戲，那天我們兩個人真的快感冒了，所以進棚拍攝時都是鼻音」。

攝影大哥開玩笑說劉書宏是《萌學園》的「爓王」，直接點火取暖就好，劉書宏也笑說：「那天拍裸上半身的戲真的沒力氣再衝肌了，所以比較擔心肌肉線條不明顯。」而劉書宏之前才爆出被打到骨裂，經過休養後才重回8點檔劇組，如今看來恢復良好。

劉書宏（左）與邱子芯上演親密戲。三立提供

邱子芯劇中被告白！本人都被感動了

邱子芯透露，日前拍攝一場關鍵戲，劉書宏投入的一段真心告白讓她「本人都被感動到」，更因此相信劇中兩人從互相看不順眼，到因相處而慢慢改變的過程，是非常真實也可能發生的。

聊到現實中的感情觀，邱子芯笑言自己是「歸類清楚型」的女人，若一開始沒感覺就不會發展成戀情，「我會直接轉成朋友模式，因為我是和平主義者，不喜歡就少接觸，有必要相處就和平應對」。至於粉絲敲碗的火熱劇情，她坦言自己其實害羞，但「可以請編劇多寫戀愛戲，我比較喜歡開心談戀愛，總比滾山坡、掉溪裡舒服太多」。

劉書宏（右）與邱子芯劇中感情逐漸升溫。三立提供

劉書宏意外變深情霸總！感情觀像角色

劉書宏則笑說，原以為自己的角色會逐漸黑化，沒想到回歸後竟變身深情霸總，會吃醋、保護另一半，「這部分跟我本人有點像」。他與邱子芯是第二次合作，彼此熟悉又有默契，拍戲時常忍不住笑場。

談到角色價值觀，劉書宏說自己從小受到家庭教育影響，相信「孝感動天」，因此戲中對爸媽與阿嬤的情感都能自然投入，「看到岳虹（飾演阿嬤）姐在劇裡被欺負，我連本人都生氣」。更直言：「罵我沒關係，但罵我的家人或我心愛的女人不行，這就是我的底線」。



