劉書宏驚傳遭健身教練打到骨裂 27字回應「細節」！身體現況曝光

劉書宏骨裂接受治療。翻攝劉書宏臉書

劉書宏爆出骨裂原因是被健身教練好友蔣政打受傷，稍早他透過經紀人回覆《鏡報新聞網》：「目前回恢復都很良好，受傷的過程沒有特別要跟大家交代的細節。」目前也重回三立台8《百味人生》演出。

38歲的劉書宏9月竟突然意外骨裂，拍片透露：「每天起身跟躺下都照成我很大的陰影，因為真的超痛。」且有內傷，根據《鏡週刊》報導，是與蔣政起口角後，大打出手受傷。而蔣政之前還被爆出性騷擾陳天仁，爭議不斷。事後蔣政賠償醫藥費了事，劉書宏也顧及面子，不想把事情鬧大。

劉書宏已回台8劇組拍攝。三立提供

傷勢嚴重！影響生活陷憂鬱

劉書宏曾拍影片曝光痛苦治療的過程，對於傷勢影響到生活陷入憂鬱。一開始他認為只是一般內傷，休息、冰敷就好，沒想到疼痛越來越劇烈，檢查後發現，第十根肋骨明顯裂開，下方肋骨也有輕微裂痕。醫生建議加速治療可選擇注射PRP（高濃度血小板血漿），約一個月後才能逐漸恢復正常生活。



