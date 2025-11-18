劉書宏骨裂「起身躺下都痛」 影響生活陷憂鬱！受傷原因曝光竟是被他狠揍
38歲的劉書宏今年宣布首度加入on檔三立台8《百味人生》演出，9月竟突然意外骨裂，拍片透露：「每天起身跟躺下都照成我很大的陰影，因為真的超痛。」且有內傷，根據《鏡週刊》報導，竟是與健身教練好友蔣政起口角打架造成。
劉書宏曝光痛苦治療的過程，對於傷勢影響到生活陷入憂鬱。一開始他認為只是一般內傷，休息、冰敷就好，沒想到疼痛越來越劇烈，檢查後發現，第十根肋骨明顯裂開，下方肋骨也有輕微裂痕。醫生建議加速治療可選擇注射PRP（高濃度血小板血漿），約一個月後才能逐漸恢復正常生活。
蔣政不顧情面下狠手！曾捲性騷擾爭議
但劉書宏對骨裂原因隻字不提，據悉是與蔣政起衝突，他也沒想到對方竟下重手，事後蔣政賠償醫藥費了事，劉書宏也顧及面子，不想把事情鬧大。而蔣政之前還曾遭陳天仁爆出，指導健身動作時趁機性騷擾，爭議頗多。
