劉書宏骨裂「起身躺下都痛」 影響生活陷憂鬱！受傷原因曝光竟是被他狠揍

劉書宏骨裂影響生活及工作。李鍾泉攝

38歲的劉書宏今年宣布首度加入on檔三立台8《百味人生》演出，9月竟突然意外骨裂，拍片透露：「每天起身跟躺下都照成我很大的陰影，因為真的超痛。」且有內傷，根據《鏡週刊》報導，竟是與健身教練好友蔣政起口角打架造成。

劉書宏曝光痛苦治療的過程，對於傷勢影響到生活陷入憂鬱。一開始他認為只是一般內傷，休息、冰敷就好，沒想到疼痛越來越劇烈，檢查後發現，第十根肋骨明顯裂開，下方肋骨也有輕微裂痕。醫生建議加速治療可選擇注射PRP（高濃度血小板血漿），約一個月後才能逐漸恢復正常生活。

廣告 廣告

劉書宏（左）經過休養後重回台8劇組。三立提供

蔣政不顧情面下狠手！曾捲性騷擾爭議

但劉書宏對骨裂原因隻字不提，據悉是與蔣政起衝突，他也沒想到對方竟下重手，事後蔣政賠償醫藥費了事，劉書宏也顧及面子，不想把事情鬧大。而蔣政之前還曾遭陳天仁爆出，指導健身動作時趁機性騷擾，爭議頗多。

陳天仁（右）指控蔣政性騷擾。翻攝蔣政、陳天仁IG



回到原文

更多鏡報報導

「國光女神」梁云菲驚傳輕生獲救！現況曝光吐心聲：或許人生還有使命

台8小三被逼到失控！悲嘆：每個人都會犯錯 招認「戀愛腦」竭盡全力付出

58歲江國賓切除口腔腫瘤4個月現況曝光 感嘆健康重要性！學會放慢腳步