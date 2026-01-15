劉書宏「摟長髮女」爆新戀情！舊愛茵聲2字調侃 經紀人回應了

劉書宏摟著長髮女子為媽媽慶生，疑似爆出新戀情。（圖／翻攝自劉書宏IG）





男星劉書宏近期如火如荼在拍攝八點檔《百味人生》，忙碌之餘也不忘在社群平台分享生活。昨（14）日他PO文祝福媽媽生日快樂，並曬出一系列的家族慶生照片，其中一張他摟著一名長髮女子，對方的臉還用兔子貼圖遮起來，疑似爆出新戀情。對此，經紀人也回應了。

劉書宏感性寫下，「美麗的周小姐，生日快樂。媽，謝謝妳包容我的壞脾氣，也謝謝妳把這個家照顧的這麼好。」並表示今晚自己很幸福，「因為我愛的人都在」，加上在合照中特地遮住女方護愛，就連前女友鄭茵聲都回「哎喲」，掀起討論。

對此，劉書宏經紀人回應《EBC東森娛樂》透露，女方為圈外人，是劉書宏「相處中」的朋友，如果有更進一步的消息，一定會跟外界分享。至於帶到家族聚會是否好事近了？經紀人則表示「私底下的家庭聚會我比較不方便過問」。



