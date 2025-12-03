劉書宏「濕身熱吻」八點檔女神 邱子芯羞認：有被感動到

八點檔《百味人生》由劉書宏、邱子芯組成的「凡姝CP」人氣持續攀升，兩人從原先不被看好，到劇情越走越像浪漫偶像劇，討論度狂飆。就連邱子芯都笑說，在拍攝一場關鍵戲時，劉書宏投入的一段真心告白讓她「本人都被感動到」。

劉書宏和邱子芯在《百味人生》中組成的「凡姝CP」人氣持續攀升。（圖／三立 提供）

邱子芯分享，劇中兩人從互相看不順眼，到因相處而慢慢改變的過程，是非常真實也可能發生的。聊到現實中的感情觀，她笑言自己是「歸類清楚型」的女人，若一開始沒感覺就不會發展成戀情，「我會直接轉成朋友模式，因為我是和平主義者，不喜歡就少接觸，有必要相處就和平應對。」

廣告 廣告

對於粉絲敲碗的火熱劇情，邱子芯坦言自己其實相當害羞，「可以請編劇多寫戀愛戲，我比較喜歡開心談戀愛，總比滾山坡、掉溪裡舒服太多！」劉書宏則笑說，原以為自己的角色會逐漸黑化，沒想到回歸後竟變身深情霸總，「凡凡變得會吃醋、會保護靜姝，這部分跟我本人有點像。」而這是他與邱子芯二度合作，透露彼此熟悉又有默契，拍戲時常忍不住笑場。

劉書宏在劇中濕身熱吻邱子芯。（圖／三立 提供）

談到角色價值觀，劉書宏說自己從小受到家庭教育影響，相信「孝感動天」，因此戲中對爸媽與阿嬤的情感都能自然投入，「看到岳虹姐在劇裡被欺負，我連本人都生氣。」更直言，「罵我沒關係，但罵我的家人或我心愛的女人不行，這就是我的底線。」

而隨著劇情最新發展，有一場劉書宏落水後與邱子芯親熱的戲，劉書宏坦言，當天天氣雖然沒有到很冷，但是溪水溫度很冰，就像泡到冰水一樣，「到最後我跟邱子芯講話都是在發抖，拍完那場直接進棚，拍脫衣服然後吻戲，那天我們兩個人真的快感冒了，所以拍攝時都是鼻音。」攝影大哥開玩笑說劉書宏是萌學園的爓王，直接點火取暖就好，劉書宏則回說：「那天拍裸上半身的戲真的沒力氣再衝肌了，所以比較擔心肌肉線條不明顯。」

劉書宏二度和邱子芯合作，透露彼此熟悉又有默契，拍戲時常忍不住笑場。（圖／三立 提供）

延伸閱讀

張軒睿爆鬧翻許光漢、遭章廣辰無視 師兄楊祐寧曝3人私下個性

才傳和許光漢兄弟情變！張軒睿爆婚禮被章廣辰無視 動怒發聲

陳澤耀被劉以豪「電眼」迷暈 楊祐寧「費洛蒙爆棚」張軒睿也扛不住