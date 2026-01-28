劉書彬主導國防預算 民進黨問民眾黨：你們真的放心嗎？

民進黨今表示，立委劉書彬慣性誤導大眾，金額搞錯、程序搞錯，想請教民眾黨，劉書彬參與研擬的「民眾黨版國防特別預算條例」，問題一籮筐，更完全不符合軍事採購實務，「你們真的放心嗎？」（民進黨提供）

民眾黨在立法院不斷配合國民黨，連續封殺行政院版國防特別預算條例草案，連交付審查也不願意。遇到質疑後，就由根本不具備國防專業的立委劉書彬主導，民進黨今表示，劉慣性誤導大眾，金額搞錯、程序搞錯，想請教民眾黨，劉書彬參與研擬的「民眾黨版國防特別預算條例」，問題一籮筐，更完全不符合軍事採購實務，「你們真的放心嗎？」

民進黨指出，劉提了「刪除台灣之盾、非紅供應鏈」又把預算大幅下修的「閹割版」法案。更離譜的是，劉書彬在外交場合公然造謠，說「台灣對美軍購中，有超過300億美元被拖延」，遭到美方當場打臉，卻還不覺得自己有錯，同樣的謠言一講再講！

民進黨指出，台灣對美重要軍購25項，其中22項正常執行、甚至進度超前。只有3項（F-16V戰機、AGM-154C飛彈、MK-48 Mod6 AT魚雷）因為供應鏈中斷、原物料短缺等問題而延遲，正在加速進行中。​

民進黨說，而暫時延遲的3項軍購，總金額約80億美元。而且是用類似預售屋方式，照進度付款，不會「付錢卻拿不到裝備」。

民進黨強調，對美軍購是類似「預售屋」的概念，編列預算後，錢放進美國聯邦儲備銀行（FRB）的專戶，隨進度才撥款，沒有進度就不會撥款，錢還是我們的、而且還會生利息。

民進黨痛批，劉書彬這樣的立委、這樣的大學教授，令人難以置信。

