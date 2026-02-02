劉書彬想多花35萬裝潢被柯文哲批「浪費公帑」 黃國昌也開砲：已耳提面命不准

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

民眾黨立委劉書彬成為目前黨內爭議最大立委，近日除爆出霸凌助理，還因為想多花35萬元整修僅剩一年左右任期的辦公室，包括創黨主席柯文哲都不滿說「為何要浪費錢裝潢？」就連民眾黨主席黃國昌今（2）日也補刀表示，他跟柯文哲態度完全一模一樣，「裝什麼潢？」劉書彬裝潢這件事，大家真的不知道，他也早已耳提面命不准裝潢，因此讓他很不高興。

民眾黨主席黃國昌批立委劉書彬想多花經費裝潢辦公室，指早已耳提面命不准裝潢。（圖／匯流新聞網）

黃國昌接受「中午來開匯」專訪表示，自己跟柯文哲態度與立場完全一模一樣，當他也已經一而再再而三地耳提面命，就是不准裝潢，「裝什麼潢？妳進來是做事，有辦公室、有桌子，要裝潢幹嘛？」

廣告 廣告

黃國昌表示，自己2024年2月進入立法院時，用的是前綠委趙天麟辦公室，擺設他一樣都沒有動，什麼裝潢都沒有，就進去裡面幹了兩年，不會影響他的工作表現。

黃國昌強調，當初開會時已經講得很清楚「不准裝潢」，這就是他的立場。主持人黃光芹追問「那為什麼還要裝潢？」黃國昌說，那是她去年2月上來時候的事情，她裝潢這件事，大家還真的不知道，對於民眾黨內的立委總是有比較多要求，要展現不一樣氣象給支持者看。

黃國昌說，讓他比較不高興的是，民眾黨不分區立委要給支持者一個非常清楚的形象，「我是來做事的，不是來做官的」，立委關心的是在立法院要提出什麼法案、要監督什麼行政部門、要繳出什麼成績單，這是他希望不分區立委在媒體上所披露出來的事情，以及對實際工作的表現，不是為了一些枝節事情耗費媒體資源。



更多FTNN新聞網報導

史上第一位中國大陸配偶立委 李貞秀不滿抹黑國安疑慮：對台灣行政太沒信心

調查金融保險業年終平均1.97月最多 台企銀今年超過8個月奪冠公股

「最神秘的金主」CK楊浮上檯面為哪樁？展示實力對美叫板談軍購？

