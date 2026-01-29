劉書彬想裝潢辦公室 柯文哲說重話了：認真工作比較重要

民眾黨創黨主席柯文哲29日上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。（袁茵攝）

白委劉書彬上任後爭議不斷，先前被前助理邱子安指控「無差別職場霸凌」，又再被爆遭民眾黨創黨主席柯文哲當面指責，造成黨內多名資深助理出走，以及因前6席白委將卸任，過去已花費35萬大規模裝修的劉又想換辦公室，違反柯的「不要浪費公帑整修」指示。柯文哲今（29日）證實，不准做裝修，認真工作比較重要，為何要浪費這麼多錢？

柯文哲29日上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會。被問到劉書彬頻爆助理爭議，且辦公室裝修也有問題，是否有當面提醒過對方？柯文哲先是反問，「很奇怪，這我們內部講的話，為什麼都跑到媒體上去？」但柯此話也間接證實先前傳聞不假。

柯文哲指出，「我這人是這樣，快人快語。」這次候任立委要上任，自己就特別交代說「我們是兩年條款，中間換人，辦公室不准再（申請）整修費。」

柯文哲認為，「這有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？整修就不准做！認真工作比較重要，奇怪，為什麼浪費這麼多錢去做裝潢？這不必要」。

