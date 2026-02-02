劉書彬才砸35萬整修辦公室又要換 黃國昌譴責：來做事不是做官

民眾黨主席黃國昌不滿劉書彬裝潢辦公室。（資料畫面）

民眾黨立委劉書彬遭爆，去年搬進前立委吳春城辦公室前花35萬元整修，近日又參與辦公室抽籤，更換辦公室，引發創黨主席柯文哲不滿。民眾黨主席黃國昌今（2日）表示，最近才得知劉書彬去年2月有裝潢，他感到非常不高興，民眾黨不分區立委應給支持者非常清楚的形象，「是來做事，不是來做官的」。

民眾黨立委劉書彬遭爆，去年搬進前立委吳春城辦公室，並斥資35萬元整修，近日又參與新一屆立委辦公室抽籤，未抽到心儀的辦公室，還特意與同僚交換，延誤搬遷作業。民眾黨前主席柯文哲痛批，已特別交代「兩年條款」中間換人，辦公室不准再整修，認真工作較重要，完全不必要再浪費這麼多錢裝潢。

針對辦公室裝潢爭議，黃國昌認為，自己與柯文哲態度、立場相同，當初委員進來時，他已一而再，再而三地強調不准裝潢，「進來是做事，有辦公室、有桌子，要裝潢幹嘛？我2024年2月進入立法院，用的是前綠委趙天麟辦公室，擺設我一樣都沒動，什麼裝潢都沒有，我進去裡面做了兩年，也不會影響到工作表現」。

黃國昌強調，得知劉書彬去年2月裝潢後感到非常不高興，民眾黨不分區立委應給支持者非常清楚的形象，「是來做事，不是來做官的」。上任關心的應是在立法院該提出哪些法案、該監督什麼行政部門、該繳出什麼成績單，而不是為了不重要的事耗費媒體資源。





