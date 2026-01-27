劉書彬批軍購遭打臉！他再轟：語無倫次！你掰數據說謊 關賴清德什麼事？

劉書彬批軍購遭打臉，卻呼籲總統賴清德出來說明，張育萌再開轟，劉書彬發言支離破碎、語無倫次，掰數據說謊，關賴清德什麼事？ 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 台灣青年世代共好協會理事長張育萌25日爆料，民眾黨立委劉書彬23日當著美國參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）的面，拿錯誤數字批評軍購，當場被對方洗臉，事後劉書彬被問及此事，卻呼籲總統賴清德出來說明。對此，張育萌今（27）日再開轟，劉書彬發言支離破碎、語無倫次，掰數據說謊，關賴清德什麼事？

張育萌發文提及，劉書彬被蓋耶哥洗臉後，辦公室先「跟劉書彬討論後，決定不回應」，他認為，一位德國博士的政治系教授，鬼扯後只會躲起來，已夠荒腔走板，結果記者會劉書彬現身回應，明明這題就是必考題，她堅持不承認自己在美國議員面前胡扯，還支支吾吾反指他的貼文「就是我們軍購被嚴重拖延」。

廣告 廣告

他痛批，劉書彬言論無倫次，已無法用語言表達困惑了，劉大立委掰數據說謊，關賴清德什麼事？賴清德就算來了，請問是要說明什麼？「你不懂軍購，真的不用逼自己」，並強調，劉書彬亂抄來的「300億」，是指台灣「對美重要軍事採購」，確實大約有300億，但根本不是通通延宕。

張育萌指出，現在晚交貨的就是三樣，包括劉書彬很關注的F-16V ，總共是48億，只要對方沒有交貨，我們錢就是在帳戶裡，不會匯給廠商，一般人講「貨到付款」，就是這麼簡單；25項對美軍購，包括拖式飛彈、BLOCK 1B方陣快砲、M1A2T戰車，22項都完全正常執行，海馬士還提前交貨。

張育萌直言，劉書彬用「300 億延宕」的說法，就是要故意講成「全部延宕」，他砲轟，在台灣扯就算了，還跑到美國人面前造謠，「堂堂一個大學教授，把自己搞得像是讀書犯法一樣」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普殺雞儆猴！對韓祭25%關稅！作家：韓國是雞！猴就交給藍白決定了

川普怒對韓祭25%關稅！吳靜怡：下一個是台灣？藍白立委別假裝看不見