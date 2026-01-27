劉書彬批軍購遭打臉！他看傻「掰數據說謊還躲起來」：搞得像讀書犯法

政治中心／黃依婷報導

台灣青年世代共好協會理事長張育萌25日爆料，民眾黨立委劉書彬當著美國亞利桑那州民主黨籍參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）的面拿著錯誤的數字去批評軍購，結果被美方洗臉，事後劉書彬被問及此事後則回「每個人認知不一樣」。對此，張育萌也酸爆「發言完全只能用支離破碎來形容」。

張育萌提到，事發當天劉書彬辦公室先說「跟劉書彬討論後，決定不回應」，讓他不禁認為，一位德國博士的政治系教授，鬼扯後只會躲起來，已經夠荒腔走板，結果下午記者會，劉書彬現身回應，明明這題就是必考題，她堅持不承認自己在美國議員面前胡扯，還支支吾吾反指他的貼文「就是我們軍購被嚴重拖延」。

張育萌回顧劉書彬言論後，感嘆「經歷這整段語無倫次之後，我已經無法用語言表達我的困惑了」，狠批「劉大委員，你掰數據說謊，關賴清德什麼事？賴清德就算來了，請問是要說明什麼？不懂軍購，真的不用逼自己」，也解釋，劉書彬亂抄來的「300億」，是指「對美重要軍事採購」，確實大約有300億，不過根本沒有通通延宕。

張育萌指出，現在晚交貨的就是三樣，包括劉書彬很關注的F-16V ，總共是48億，只要對方沒有交貨，我們錢就是在帳戶裡，不會匯給廠商，一般人講叫「貨到付款」，就是這麼簡單，25項對美軍購，包括拖式飛彈、BLOCK 1B方陣快砲、M1A2T戰車，22項都完全正常執行，海馬士還提前交貨。

張育萌質疑，劉書彬用「300億延宕」這個說法，就是要故意講成「全部延宕」。在台灣扯就算了，還跑到美國人面前造謠，「真的是活得夠久，什麼怪事都能見到，堂堂一個大學教授，把自己搞得像是讀書犯法一樣」。

