劉書彬提中配宣示效忠取代放棄國籍！梁文傑：大家常宣示但法律效果不明

記者陳思妤／台北報導

梁文傑日前主持陸委會例行記者會（圖／翻攝自陸委會YT）

國民黨立法院黨團提案修《國籍法》，要讓中配參政不適用放棄國籍的規定。民眾黨立委劉書彬也稱，《國籍法》不適合用來處理中配擔任公職的問題，認為可以用公開宣示效忠的方式。對此，陸委會副主委梁文傑今（6）日直言，大家常宣示做這個、那個，但法律意義是什麼並不清楚，民眾黨應該明確界定出法律效力再來討論。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁等人提案修《國籍法》修法，稱大陸地區人民取得台灣地區戶籍後，其公職參選及任職資格，仍以兩岸條例為依據，「不適用本法第二十條之放棄外國國籍規定」。

劉書彬也附和稱，放棄中國國籍證明陸配根本拿不到，中國沒有提供這種文件，她稱民眾黨主張，修訂《兩岸人民關係條例》把漏洞補起來，不剝奪陸配參政權因為他們是中華民國國民；「公開忠誠宣誓」，宣誓效忠中華民國、遵守憲政體制、不受境外指揮。她還表示，這是國際慣例，美國、加拿大、英國、德國等都如此。最後，則是要建立明確國安程序。

梁文傑今天出席活動，被問到，怎麼看劉書彬認為，宣誓效忠可以取代放棄國籍？梁文傑回應，宣誓效忠的法律效果其實很不明確，就像大家也常常宣誓做這個、做那個，但法律上意義是什麼並不清楚。他認為，如果民眾黨有這樣的構想，應該把法律效力明確界定出來後，再來討論。

