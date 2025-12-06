劉書彬提中配「宣誓效忠」取代放棄國籍 梁文傑：先把法律效力明確界定

民視新聞／潘柏廷、林佳彤報導

國民黨目前力推《國籍法》修法，也就是中配未來擔任民選公職，不必放棄中國國籍也能參政，甚至已付委審查；立法院日前也召開修法公聽會，其中，民眾黨立委劉書彬在會中拋出「宣誓效忠」取代放棄國籍的方案。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（6）日強調，如果民眾黨有這樣的構想，應該要把法律效力明確界定出來再來討論。

梁文傑今日出席永和地方刊物「迷宮永和」創刊發表會，並在會前接受聯訪；就劉書彬針對《國籍法》稱「宣誓效忠」可取代放棄國籍一事，梁文傑則表示，宣誓效忠的法律效果其實很不明確，就像大家常宣誓做什麼事情一樣，但到底法律上的意義是什麼並不清楚。因此，他喊話，如果民眾黨有這樣的構想，應該要把法律效力明確界定出來再來討論。

快新聞／劉書彬喊「宣誓效忠」取代放棄國籍 梁文傑：先把法律效力明確界定

陸委會副主委暨發言人梁文傑（戴帽子者）出席永和地方刊物「迷宮永和」創刊發表會。（圖／民視新聞）

最後，針對今天為何會出席的活動，梁文傑解釋，第一，自己在永和生活50年，從小就出生永和、長在永和；第二，前民代羅文崇是他很好的朋友，而羅文崇創辦刊物當然要來支持。

