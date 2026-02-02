劉書彬斥資35萬裝潢立院辦公室 惹黃國昌不滿開罵：來做事不是來做官

民眾黨立委劉書彬遭爆去年搬進前立委吳春城立院辦公室，斥資35萬元整修，近日新屆立委辦公室抽籤，她未抽到心儀辦公室，還特意與同僚交換，延誤搬遷作業。消息傳到創黨主席柯文哲耳中，讓他不滿開罵，今日黨主席黃國昌在專訪時也說很不高興，認為民眾黨立委是來做事的、不是來做官的，根本不需要裝潢。

民眾黨主席黃國昌表示，針對黨內立委劉書彬立院辦公室裝潢的爭議，他跟創黨主席柯文哲的態度一模一樣，認為「辦公室不需整修」，因為他已經一而再再而三下令不准裝潢，「你進來是做事的，辦公室有桌子椅子，你要裝潢要幹嘛？」黃國昌說自己進入立法院用的是前綠委趙天麟辦公室，內部擺設一樣都沒有動，什麼裝潢都沒有就進去做了2年，根本不會影響工作表現。

廣告 廣告

黃國昌指出，當初開會時已經講得很清楚了，就是「不准裝潢」，這就是黨內立場，而劉書彬裝潢是去年2月時的事，黨內真的沒人知道，直到最近才知道。但黃國昌也解釋，劉書彬是按照立法院給委員名額做裝潢，只是對於黨內的立委總有比較多的要求，要展現不一樣的形象給支持者看。

黃國昌坦言真的很不高興，民眾黨不分區立委是來做事的、不是來做官的，最關心的事是要提出什麼樣的法案、監督什麼行政部門、要繳出什麼成績單，這是他希望委員們在媒體上面所披露出來的，而不是一些不重要的事情，然後耗費媒體資源。

責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導

黃國昌、黃珊珊等6白委確定請辭 韓國瑜送新年祝福

程序委員會爆激烈口角！翁曉玲稱「沒聽到有異議」遭綠衝主席台敲桌

賴清德彈劾案列入週五院會 1.25兆國防特別條例再度遭藍白阻擋