劉書彬砸35萬整修辦公室「不到1年又要換」 柯文哲批：浪費錢裝潢沒必要

傳劉書彬花35萬整修辦公室，不到1年又要換，接任「國家治理學院」院長的柯文哲今直言浪費錢做裝修沒有必要。（翻攝民眾之聲YouTube）

根據民眾黨內部設定的兩年條款，有6名不分區立委即將在2月1日卸任交棒，新任立委近日完成辦公室抽籤，但傳出去年3月才遞補上任的劉書彬，剛花了35萬元整修辦公室，不到1年又要換位，還因為沒有抽到心儀的辦公室，和其他人交換，延誤的搬遷作業。前黨主席柯文哲聽聞此事怒批為什麼要浪費這麼多錢去做裝潢，下令辦公室不准再整修。

據媒體報導，前民眾黨立委吳春城因為「壯世代」自肥爭議請辭，去年3月由遞補第一順位劉書彬接任。然而劉書彬上任搬進吳春城留下的辦公室，就花了35萬元大規模整修。由於她上任還不滿2年，不需隨其他人一起請辭，但新一屆立委最近完成辦公室抽籤，劉書彬又得和其他人換辦公室，傳出她想鎖定麥玉珍留下的辦公室卻沒有抽到，還跟未上任的中配立委李貞秀商議交換，還因此延誤了搬遷作業，可能要到2月中才能搬進去，這也讓柯文哲不滿，下令不准再花錢整修辦公室。

接任民眾黨「國家治理學院」院長的柯文哲，今（29日）上午出席活動時受訪被問及此事，他先是納悶怎麼他們黨內講的話都跑到媒體上面，不過他說他這個人就是這樣、快人快語，這次6名新立委要上任他就特別交代，「我說，我們是兩年條款，所以中間換人，所以辦公室不准再花整修費，就這樣」。

柯文哲更直言：「啊這有桌子做就好了，做什麼辦公室整修，所以整修費就不准做了，就這樣」，他強調認真工作比較重要，「奇怪為什麼要浪費這麼多錢去做裝潢，這個不必要」。

民眾黨立委劉書彬近日屢傳爭議。（翻攝民眾之聲YouTube）

劉書彬近期爭議不少，除了先前遭控職場霸凌辦公室助理，還被爆出在美國參議員面前拿錯誤數字質疑軍購案被洗臉，如今又傳出砸錢裝修辦公室還要和其他人交換、引發黨內困擾的情況，再度引發輿論。

