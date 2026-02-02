劉書彬砸35萬整修辦公室！黃國昌也開罵「裝什麼潢」：來做事不是來做官

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立委劉書彬近日不僅被爆料霸凌辦公室同仁，還被爆出花35萬元整修辦公室，引發創黨主席柯文哲不滿罵「不準再浪費公帑」整修。對此，民眾黨主席黃國昌今（2日）表示，他跟柯文哲態度完全一模一樣，「裝什麼潢？」她裝潢這件事，大家還真的不知道，到最近才知道去年2月有裝潢。黃國昌也坦言，這件事讓他感到不高興，因為‘民眾黨不分區立委要給支持者一個非常清楚的形象，「我是來做事的，不是來做官的」。

廣告 廣告

針對辦公室裝潢爭議，黃國昌接受「中午來開匯」受訪表示，自己跟柯文哲態度與立場完全一模一樣，當初委員進來，他已經一而再再而三地耳提面命，就是不准裝潢，「裝什麼潢？妳進來是做事，有辦公室、有桌子，要裝潢幹嘛？我2024年2月進入立法院，用的是前綠委趙天麟辦公室，擺設我一樣都沒有動，什麼裝潢都沒有，我就進去裡面幹了兩年，不會影響到我工作表現。」

黃國昌強調，裝潢這件事他要很直率地跟大家報告，他跟柯文哲想法跟立場一樣，當初開會時已經講得很清楚「不准裝潢」，這就是他的立場。主持人黃光芹追問「那為什麼還要裝潢？」黃國昌說，那是她去年2月上來時候的事情，她裝潢這件事，大家還真的不知道，到最近才知道去年2月有裝潢，但她也是按照立院規定去裝潢，沒多花錢，只不過對於民眾黨內的立委總是有比較多要求，要展現不一樣氣象給支持者看。

黃國昌說，他比較不高興的是，民眾黨不分區立委要給支持者一個非常清楚的形象，「我是來做事的，不是來做官的」，立委關心的是在立法院要提出什麼法案、要監督什麼行政部門、要繳出什麼成績單，這是他希望不分區立委在媒體上所披露出來的事情，以及實際工作所展現出來的表現，而不是為了一些枝節事情耗費媒體資源。

更多三立新聞網報導

蘇巧慧是綠近幾屆最強！黃志雄不樂見三腳督：李四川像侯友宜較穩健

辭立委沒錢了！黃國昌笑「民眾黨主席沒薪水」：回去登錄律師重披律師袍

黃國昌卸任立委立刻成立新北競總 侯友宜：農曆年前找出最適合的人選

選戰不是幾何學！新北最新民調解讀：誰說藍白選民不會支持蘇巧慧？

