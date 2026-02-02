劉書彬砸35萬整修辦公室！黃國昌怒罵「裝什麼潢」：我最近才知道

即時中心／黃于庭報導

民眾黨訂下不分區立委「2年條款」，除了劉書彬任期尚未屆滿，陳昭姿將留任完成《人工生殖法》修法之外，其餘6人大換血。不過，劉上任至今爭議不斷，不僅遭爆搬進前白委吳春城辦公室，拿35萬公帑整修；近期又因未抽到心儀辦公室，與同僚交換而延誤搬遷作業時間。黨主席黃國昌今（2）日談及此事，也表示自己「不高興」，且當初已經多次強調不准裝潢，「裝什麼潢？」

黃國昌今日接受《中午來開匯》專訪，談到劉書彬裝潢辦公室爭議時，他表示，自己跟前黨魁柯文哲態度一模一樣，當初就已經強調不准裝潢，「裝什麼潢？妳進來做事有辦公室、桌子，要裝潢要幹嘛？」，他2024年2月進入立法院時，使用前綠委趙天麟辦公室，裡面擺設都沒有動、也沒有裝潢，幹了2年也不影響工作表現。

對此，黃國昌指出，當初開會時已經講得很清楚，他的立場就是「不准裝潢」，對於劉書彬去（2025）年2月上任後裝潢，他坦言「裝潢這件事，我們還真的不知道」，最近才知道去年有裝潢。劉雖然是按照立院給委員名額去裝潢，沒多花錢，只是他對民眾黨立委有比較多要求，想展現不一樣氣象給支持者看。

「我是來做事，不是來做官」，黃國昌說，這件事他比較不高興的是，民眾黨立委要給支持者非常清楚的形象，關心在立法院提出什麼法案、監督什麼行政部門、繳出什麼成績單，希望立委在媒體上披露、實際工作的表現，而非為了較枝節的事情耗費媒體資源。

