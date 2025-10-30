劉書彬籲核三安全復活助攻供電 林秉宥批中央地方核能事權責不清

核三廠剛停機不久，是否能在安全情況下復活重新加入發電行列，各界關注。（圖／CTWant攝影組）

立法委員劉書彬今（30）日表示，台灣的能源政策已背離國際社會趨勢，忽視了科學與現實需要，呼籲政府正視「核三」重啟的可能，也該以透明化資訊重建社會信任；新北市議員林秉宥則認為，中央地方對「核電廠」審議分工不明，地方政府往往扛下百姓質疑，只好用行政手段延宕核電廠發展，徒留內耗。

立法院近日舉行「如何在核能治理法制化與透明化機制下精進我國核能安全與發展」公聽會，會中學者陳中舜就直言，近4年台積電自發高價電力支援台電降載達27次，另外用電大戶中鋼光電也支援了28次，這就是台電供電不足鐵錚錚的證據，其實也是台灣缺電的前兆，人人都必須重視。

林秉宥對此指出，自己在擔任議員的新北市有核一、核二兩座核電廠，但地方民代想了解核電廠消息，管道非常之少，只能在質詢市長侯友宜時，要求表態對核電廠的態度，長此以往其實非常不健康。他舉例，像台電在核一廠要做「乾式儲存槽」，新北市政府礙於民意，只好用「水保設施」未合格等行政處分「卡」乾式儲存槽啟用，最後打官司一晃眼11年，2024年才完成和解，象徵了核一廠除役工作關鍵進展，但「真的太慢了」。

林秉宥示警，這就是中央、地方對於核能事務規範完全不明確，搞得中央的核能政策或建設，地方政府若要抵制，只能用其他行政手段干預延宕，不知道如何建立有制度的溝通模式。他坦言，目前核一「乾式儲存槽」訴訟剛結束、核二「乾式儲存槽」還在打訴訟，未來「核反應爐」角力要耗多久，根本不敢想像。

劉書彬則具體提出三點建議，首先該以科學為本，重新檢討能源結構，確保產業競爭力與能源安全；第二要強化核安資訊透明化，建立可查可監督的治理制度；第三請總統賴清德召開國是會議，邀集專家、產業與民間，共商台灣的永續能源未來。

劉書彬說，核電不僅是電力技術選擇，更關係台灣的產業競爭力與能源安全，現行能源政策過度倚賴再生能源與火力發電，搞得系統用電率長期超過九成，如同走鋼索馬力全開，容量屢陷警戒邊界，甚至搞得啟用備用機組維持供電成了常態。她以天然氣舉例，台灣目前僅有8至14天的天然氣儲備量，一旦運輸受阻，半個月內恐將陷入供電危機，形同安全風險。

劉書彬強調，核能具備低碳、穩定、安全三項特性，其實歐盟等先進國家已在務實盤點核能發電，畢竟核電排碳僅12公克二氧化碳當量，但燃料卻可儲備18個月以上，發電成本遠低於燃煤與燃氣。她呼籲，值此核三廠剛停機不久之際，既然設施與人力仍在那完備，若能重啟不僅可穩定供電，也能避免新建機組的高成本支出，一定要把核三廠重新納入能源規劃。

