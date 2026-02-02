劉書彬花公帑整修辦公室 黃國昌：不准裝潢

台北市 / 綜合報導

民眾黨立委劉書彬遭爆，去(2025)年搬進前立委吳春城辦公室前花35萬元整修，且又參與第5會期立委辦公室抽籤，結果未抽中心儀的辦公室，還特意與同僚交換，延誤搬遷作業，引發創黨主席柯文哲不滿，今(2)日民眾黨主席黃國昌，對此也有發表看法。

黃國昌表示，針對辦公室裝潢爭議，他跟柯文哲態度完全一模一樣，當初也有一再提醒委員不准裝潢，針對劉書彬裝潢辦公室的事情，他也坦言是最近才知道。

而黃國昌目前已經卸任黨籍立委，儘管有黨主席身分，但仍打算重披律師袍，黃國昌也解釋，因為民眾黨主席是一個沒有薪水的位置，但自己還有妻小、母親要養，而自己擁有法律專業，當然就回去登錄律師。

