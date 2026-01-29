劉書彬花35萬公帑整修辦公室！柯文哲火大開罵：浪費這麼多錢裝潢不必要

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立委劉書彬近期爭議不斷，先是被爆涉嫌霸凌助理，又被媒體踢爆在立委辦公室分配過程中意見反覆，導致民眾黨下任立委搬遷作業無法啟動，甚至耗資35萬整修其辦公室，讓民眾黨前主席柯文哲怒轟「不準再浪費公帑」整修。對此，柯文哲今（29日）重申，「有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？整修就不准做，就這樣。認真工作比較重要，奇怪！為什麼浪費這麼多錢去做裝潢？這不必要。」

根據《CTWANT》報導指，劉書彬接任前立委吳春城後，耗資35萬整修辦公室，更讓柯文哲下令「不準再浪費公帑」整修。而劉書彬因在分配辦公室過程中意見反覆，導致下任立委遷入作業無法啟動，而傳出劉書彬鎖定麥玉珍的辦公室，抽籤未中還向將上任的李貞秀商議交換，更帶助理實地研究格局，而其辦公室可能到二月中才能搬入。

廣告 廣告

針對劉書彬爭議，柯文哲表示，「這很奇怪，內部講的話為什麼都跑到媒體上去？我這個人是這樣，快人快語啦，這次新的6席立委要上任我就特別交代，這是兩年條款，所以中間換人辦公室不准再整修。有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？整修就不准做，就這樣。認真工作比較重要，奇怪！為什麼浪費這麼多錢去做裝潢？這不必要。」

更多三立新聞網報導

批白營軍購條例100%山寨貨！鍾年晃諷陳智菡：把海馬斯當愛馬仕？

劉書彬稱軍購拖延3百億「被美方洗臉」綠開罵：這樣的教授令人難以置信

遭控霸凌助理！傳被柯文哲指責害人才出走 劉書彬：將提告不實報導

才花35萬公帑整修！被爆又想換辦公室卡新立委 劉書彬回應了

