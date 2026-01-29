劉書彬花35萬整修又要換辦公室 柯文哲：浪費這麼多錢做裝潢不必要

民眾黨前主席柯文哲。 圖：周煊惠 / 攝

[Newtalk新聞]

民眾黨立委劉書彬遭爆，去年才搬進前立委吳春城辦公室，並斥資35萬元整修，她又參與新一屆立委辦公室抽籤，結果未抽到心儀的辦公室，還特意與同僚交換，延誤搬遷作業。民眾黨前主席柯文哲今（29日）表示，他已特別交代，「兩年條款」中間換人，辦公室不准再整修，認真工作比較重要，為什麼浪費這麼多錢去做裝潢？這不必要。

柯文哲上午出席第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，會前接受媒體聯訪，被問到劉書彬辦公室整修、涉霸凌前助理等爭議，傳出柯曾當面在會議指責劉？柯文哲說，這很奇怪，內部講的話為什麼都跑到媒體上去？

廣告 廣告

柯文哲指出，他這人是這樣，快人快語，這次6位立委要上任，他就特別交代，我們是「兩年條款」，中間換人，辦公室不准再整修，就這樣。

柯文哲稱，有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？整修就不准做，就這樣。認真工作比較重要，奇怪，為什麼浪費這麼多錢去做裝潢？這不必要。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

人工生殖法換軍購、總預算？柯文哲：別每件事都把人想得很壞

黃國昌自提軍購條例 翁達瑞比對政院版：逾7成雷同「就是抄襲」須向全民道歉