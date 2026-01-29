劉書彬花35萬整修辦公室 柯文哲開罵浪費錢：有桌子坐就好

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

民眾黨立委劉書彬近日因辦公室裝修費用引發爭議，相關風波也燒到黨中央。民眾黨創黨主席柯文哲今（29）日公開回應此事，語氣直白強烈，「這有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？整修就不准做」，並重申黨內「兩年條款」的是中間換人，辦公室不准再整修。

民眾黨立委劉書彬近日因辦公室裝修費用引發爭議，柯文哲直言，自己對此感到相當困惑。（圖／盧逸峰攝）

柯文哲今日出席民眾黨第五屆「眾智成城」博、碩士論文獎啟動暨徵件記者會，接受媒體訪問時，被問及劉書彬辦公室裝修及助理相關爭議。柯直言，自己對此感到相當困惑，反問，這很奇怪，這內部講的話為什麼都跑到媒體上去？他說自己快人快語，中間換人，辦公室不要再整修。

柯文哲表示，「這有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？整修就不准做」，並強調，認真工作才是立委最重要的責任，為什麼要浪費心力與資源投注在辦公室裝潢上？這不必要。

