劉書彬花35萬裝潢辦公室又要換 柯文哲：浪費這麼多錢不必要



民眾黨立委劉書彬爭議連環爆，不只被指涉霸凌助理，還因辦公室分配反覆，導致整修費用飆到35萬元。對此，前主席柯文哲今天（29日）不滿開轟，直言「這有桌子坐就好，還做什麼辦公室整修？整修就不准做」，強調不准再浪費公帑裝潢，認真工作比較重要。

根據媒體報導指出，劉書彬接任前立委吳春城後，耗資35萬整修辦公室，更讓柯文哲下令「不準再浪費公帑」整修。而劉書彬因在分配辦公室過程中意見反覆，導致下任立委遷入作業無法啟動，而傳出劉書彬鎖定麥玉珍的辦公室，抽籤未中還向將上任的李貞秀商議交換，更帶助理實地研究格局，而其辦公室可能到2月中才能搬入。

針對劉書彬助理與辦公室整修爭議，柯文哲表示，讓他感到困惑的是，黨內討論的內容為何屢屢流向媒體。他說，自己向來講話直接，這次新一屆6席立委即將上任，已特別交代，因屬「兩年條款」期間，期間更換人選，辦公室一律不得再進行整修。

柯文哲也強調，立委只要有桌子可以使用即可，根本沒有必要再花錢裝修辦公室，因此已明確下令，相關整修行為一概不准。他直言，認真工作才是重點，為何要浪費這麼多錢去做裝潢，這不必要。









