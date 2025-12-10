劉書彬被爆痛斥助理！前民眾黨員「揭露過去傳統」：不意外呀

政治中心／黃依婷報導

國民黨立委陳玉珍提出「助理費除罪化」引起政界反彈，立院助理工會也發起連署要求撤案，現在卻傳出民眾黨立委劉書彬得知幕僚簽署後將其痛斥一頓，逼迫助理立刻撤簽。對此，前民眾黨中央委員張益贍也揭露過去傳統，感嘆「不意外呀」。

張益贍轉發劉書彬痛罵助理的消息，令他不禁有感而發「不意外呀，這就是民眾黨高層們對待助理的傳統呀」，他也回顧過去民眾黨黨主席黃國昌，曾在記者會上對著同黨立委參選人賴嘉倫喊出指令「嘉倫站起來，跟大家鞠個躬，嘉倫坐」，前主席柯文哲也曾對同黨前立委賴香伶罵道「是誰家的狗牽回去」。

據了解，消息傳出後劉書彬也回應，沒有要求助理撤簽，她是跟助理們反應，現在情勢絕對是助理們有自己的立場，就自己要考慮到自己。助理本身尤其「公費公用」絕對是最重要的，立法院採取這種方式「非常好啊」，民眾黨目前的態度也是支持公費公用，絕對沒有退縮立場，委員也是跟助理一起的。

至於是否有痛斥助理？劉書彬則說，作為好的媒體應該善盡求證義務，並沒有這件事；而助理可否連署？劉書彬則說「當然啊」、「我自己都是受益者」，因為她不用考慮到薪資發放、保險等，自己三月才就任，這些由立院處理是好的事情，助理們也有包括匯款到戶頭、加班費都有勞基法保障，加班費平、假日都照勞基法等，「真的覺得幫了我很多的麻煩，好的事情絕對是要支持，沒有問題」。

