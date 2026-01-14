劉書彬被爆秋後算帳解僱連署「反助理費除罪」助理！周軒：恐涉勞基法

記者陳思妤／台北報導

民眾黨立委劉書彬日前被爆飆罵助理，逼助理撤簽反助理費除罪化連署，後來又被前助理邱子安具名指控職場霸凌，目中無人、自我中心，以貶低、折磨、監視下屬為樂。她今（14）日更被踢爆秋後算帳，於去年底解僱當初簽連署的助理，但她卻稱是年度換約、一般常情。政治工作者周軒（周立軒）直言，這可能牽涉勞基法問題，且不常聽到有立委在歲末年終解聘助理，這相當不尋常。

劉書彬被爆出逼助理撤簽連署，但她否認，還稱只是要助理們好好想想，然而她的前助理邱子安日前又在網路上具名指控職場霸凌。《知新聞》今更爆出，當時劉書彬辦公室有兩名助理簽了反助理費除罪化連署，一人在遭劉書彬飆罵後撤回，另一人堅持不撤簽，但卻在去年12月下旬無預警得知其並未獲得續聘，任期只到12月31日，且劉書彬未依照勞基法「提前10天預告」，民眾黨團主任陳智菡、副主任陳思宇還緊急介入，要劉書彬依法處理。此外更有助理透露，劉書彬還打算撤換跟邱子安同期的法案助理，甚至揚言「不需要法案」。

對此，劉書彬聲稱，助理依法年度換約、不續約，有缺額就延攬新的專才進入辦公室，這是一般的常情，「就這樣子回應，謝謝大家關心」。

劉書彬被爆出解僱簽反助理費除罪化連署的助理（圖／翻攝畫面）

周軒今天在立法院受訪時直言，以自己在國會工作十年經歷，如果一個助理跟委員合作愉快，委員通常不會任意解聘，因為助理要熟悉委員的習慣、平常喜愛的文宣、日常生活作息等，立委要訓練助理是需要時間的。

周軒說，不常聽到有立委在歲末年終去解聘一起共事一段時間的助理，所以看到新聞他蠻訝異的。他指出，前陣子助理費修法，就傳出劉書彬辦公室被要求不可以簽連署，這是否導致劉書彬不續聘助理，「我個人認為可能牽涉勞基法問題」且早上看報導顯示，劉書彬好像沒依照勞基法在規定時間前說不續聘。

周軒表示，這件事發生在以勞基法成名的民眾黨主席黃國昌帶領的民眾黨，這絕對是必須要出來回應的事情，民眾黨一向以照顧弱勢、捍衛勞權為最主要訴求，現在居然對助理做出這樣行為，「在助理圈來看這的確是一個相當相當不尋常，也相當令人感到遺憾的舉動」。

